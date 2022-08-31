خطة متكاملة لتأمين الحركة المرورية في عجمان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من تأمين حركة السير والمرور مع بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، لضمان عام دراسي آمن وخالٍ من الحوادث، في إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن شرطة عجمان اتخذت الإجراءات كافة التي تضمن انسيابية الحركة والتخفيف من الازدحامات المرورية خلال أوقات الذروة، وتأمين نقل الطلبة والطالبات في رحلتي الذهاب والإياب من وإلى المدرسة.

وأضاف أن شرطة عجمان نفذت خطة متكاملة لتسهيل الحركة المرورية بشكل عام وعند مجمعات المدارس بشكل خاص، حيث تم توزيع الدوريات بالتركيز على حركة الطلاب أمام المدارس، بالإضافة إلى تأمين وضبط الحركة المرورية في منطقتي مصفوت ومزيرع، والمناطق التي بها حركة مرورية مكثفة، وذلك على الفترتين الصباحية والمسائية.

وأشار إلى أن الخطة شملت محاضرات توعوية لتوعية أولياء الأمور حول سلامة نقل الطلاب، وكذلك للمعنيين بالإشراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب من المخاطر المحتملة أثناء تنقلهم من وإلى المدارس، إضافة إلى زيارات ميدانية للمدارس لمشاركة الطلاب فرحتهم في العام الدراسي الجديد وتحفيزهم على الاجتهاد لتحقيق النجاح والتميز.

ودعا الفلاسي أولياء الأمور وسائقي المركبات الخاصة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء نزول أبنائهم أو صعودهم للمركبة في نهاية اليوم الدراسي، تجنباً لحوادث الدهس في المدارس أو خارجها، متمنياً السلامة للجميع.