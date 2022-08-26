شرطة أبوظبي تشدد إجراءات الضبط في محيط المدارس

حذرت شرطة أبوظبي، السائقين، مع بدء عودة الطلبة إلى المدارس، الإثنين المقبل، من ارتكاب مخالفات مرورية تشكل تهديداً لسلامة الطلبة سواء أثناء الرحلة المدرسية في الحافلات، أو في محيط المدارس أو خلال عبور الطلبة لخطوط المشاة، ومن ذلك عدم التوقف عند رؤية ذراع «قف»، والسرعة الزائدة، والوقوف العشوائي، وعدم إعطاء الأولوية للطلبة أثناء العبور أو قطع الطريق، وغيرها.

وتعرض طلبة خلال السنوات الماضية، لحوادث عدة، بسبب عدم احتراز سائقي مركبات أثناء توقف الحافلات المدرسية، لتنزيل أو صعود الطالب، وعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات القيادة الآمنة في محيط المدارس.

وذكرت شرطة أبوظبي أنها ستشدد إجراءات الضبط المروري في محيط المدارس، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، الإثنين المقبل، لافتة إلى أن من أهم التعليمات للسائقين مع بداية العام الدراسي، هي ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان.

وشددت أنه سيتم تطبيق غرامة 500 درهم، وست نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح إشارة «قف»، أو عدم التزامه بتعليمات وإرشادات المرور، كما سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، لعدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة «قف»، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

ونبهت إلى أن ضبط هذه المخالفة سيكون بشكل آلي من خلال الكاميرات المثبتة في الحافلات، والتي تعمل بعد فتح ذراع «قف» في الحافلة المدرسية، داعية السائقين إلى التوقف التام عند رؤية ذراع «قف» مفتوحاً في الحافلات المدرسية، وترك مسافة خمسة أمتار بين المركبة والحافلة المدرسية حالة توقفها، وذلك لتجنب سلوك الطالب غير المدرك في حال نزوله من الحافلة، وتحركه في اتجاه يتسبب في وقوع حادث مع مركبة.

وذكرت أنها ألزمت سائقي الحافلات المدرسية بخمسة ضوابط عند استخدام ذراع «قف»، حتى لا تتسبب في عرقلة السير والمرور، إذ ألزمت الشركات المشغّلة للحافلات المدرسية بتوقف الحافلة أمام منزل الطالب، إلا في حال وجود عرقلة أو أعمال طرق، وعدم التوقف على الطرق السريعة والرئيسة، وكذا مواقف الحافلات العامة الموجودة على الطرق الرئيسة، لأنها تعتبر مناطق غير آمنة لنزول الطلبة وصعودهم.

كما حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخالفات مرورية أخرى في محيط المدارس، وهي الوقوف العشوائي للمركبات في محيط المدارس، داعية إلى استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير.

حوادث وقعت خلال السنوات السابقة بسبب عدم احتراز سائقين بتوقف الحافلات المدرسية لتنزيل أو صعود الطالب.