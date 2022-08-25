طالبات من جامعة الإمارات يحصدن المراكز الأولى في مسابقة للترجمة في كوريا

حصدت طالبات من جامعة الإمارات العربية المتحدة المراكز الأولى في مسابقة ترجمة كتب القصص المصورة الكورية والعربية لعام 2022، والتي نظمتها الجمعية الكورية العربية ومجلس الكتب الكورية للأطفال والشباب تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيئول في كوريا.

وشاركت طالبات التخصص الفرعي الكوري في قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في هذه المسابقة افتراضيا وفازت الطالبة مها المنصوري بالمركز الأول، فيما نالت المركز الثاني الطالبة شمايل المرشدي، وفازت الطالبتان فاطمة النقبي و بشاير اليافعي بالمركز الثالث.

وقالت الدكتورة موزة الطنيجي رئيس قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية من المهم منح الطلبة الفرصة للمشاركة في مثل هذا النوع من المسابقات الدولية، وهو ما تحرص عليه جامعة الإمارات لدعم وإثراء خبرات الطلبة.

وأعربت عن فخرها بهذه الإنجازات التي يحققها طلبة الجامعة، مشيرة إلى أن هذا الفوز يأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي خاضها طلبتنا وحققوا فيها المراكز الأولى، مما يبرز الدور الذي تقوم به جامعة الإمارات في إعداد طلبة متميزين في مجال تخصصهم.

من جهتهن اعتبرت الطالبات أن هذا الفوز هو فرصة هامة لتطبيق دراستهن الأكاديمية ، والحصول على خبرات دولية من خلال إتاحة المشاركة في مثل هذه المسابقات، كما اعتبرن المسابقة تحديا مميزا لاختبار المهارات والخبرات.

جدير بالذكر أنه تم عقد حفل توزيع جوائز مسابقة ترجمة كتب القصص المصورة الكورية والعربية يوم الخميس 18 أغسطس افتراضيا ، حيث شارك في المسابقة 31 طالبا من برنامج اللغة الكورية من عدة جامعات والتي شملت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الأردن، وجامعة عين شمس وجامعة أسوان من مصر، وطلاب قسم اللغة العربية من 6 جامعات كورية.