رقابة ميدانية على الحافلات المدرسية في الشارقة استعداداً للعام الدراسي

اتخذت إمارة الشارقة عدداً من الإجراءات الوقائية لخفض حوادث الحافلات المدرسية بالتوازي مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، من خلال إقرار اشتراطات ومواصفات للحافلات والتأكيد على ضرورة الالتزام بها، والقيام بعمليات رقابة ميدانية.

وأفادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بأنها قامت بتعميم اشتراطات ومواصفات الحافلات المدرسية على المشغلين من خلال جهات الترخيص سواء في إمارة الشارقة أو الإمارات الأخرى، كما تقوم بإصدار التعاميم اللازمة بين الحين والآخر بشأن تلك الاشتراطات عبر نظام «تصاريح» المخصص لمشغلي خدمات نقل الركاب والنقل المدرسي.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنها تقوم كذلك بعمليات رقابة ميدانية للتحقق من توافر تلك الاشتراطات والمواصفات من خلال مفتشي الهيئة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، لافتة إلى أن بعض تلك الاشتراطات من اختصاص الهيئة والبعض الآخر من اختصاص هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وذكرت أنها بصدد تفعيل برامج تدريبية لسائقي النقل المدرسي لتطوير مستواهم، بما يتيح إمكانية تفادي الأخطاء لضمان سلامة الطلبة في الحافلات.

فيما أكدت هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن أغلب حوادث الحافلات المدرسية سببها إهمال وعدم فاعلية أجهزة السلامة، لذلك قامت الهيئة بالتعاون مع «مواصلات الإمارات» بتهيئة أكثر من 1000 حافلة مدرسية، والتأكد من توافر وفعالية أنظمة السلامة فيها، وهي: كاشف الدخان والمستشعر الحراري وأبواب الطوارئ والإسعافات الأولية ولوحة تنبيه الوقوف ومطفأة الحريق، كما تم تدريب المشرفات والسائقين على التصرف الصحيح في حالات الطوارئ.

من جانبها، نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ورشة توعية لسائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها ومشرفاتها استمرت لمدة يومين، بعنوان «القواعد الذهبية لركوب الحافلة المدرسية»، في إطار سعيها لتعزيز سلامة الطفل من جميع المخاطر.

واستهدفت الورشة في اليوم الأول سائقي ومشرفي ومشرفات الحافلات بمدينة الشارقة، والبالغ عددهم 450 موظفاً، وفي اليوم الثاني استهدفت السائقين والمشرفين في المنطقتين الوسطى والشرقية والبالغ عددهم 450 موظفاً، بهدف تعزيز إجراءات السلامة، وترسيخ ثقافة وقاية الأطفال في الحافلة، وأهمية حزام الأمان للصغار. أغلب حوادث الحافلات المدرسية سببها إهمال وعدم فاعلية أجهزة السلامة.