5796 طالباً يبدأون دراستهم الأكاديمية في «التقنية العليا»

انطلقت فعاليات اللقاء التعريفي السنوي للطلبة الجدد الملتحقين بكليات التقنية العليا للعام الأكاديمي الجديد 2023/2022، الذي يستهدف نحو 5796 طالباً وطالبة على مستوى فروع الكليات الـ16 بمختلف مناطق الدولة، حيث ينتظم الطلبة على مدار يومين متتاليين في برنامج تعريفي إرشادي يستهدف اطلاعهم على كل ما يتعلق بعملية التحاقهم بالكليات وبدء دراستهم بجاهزية واستعداد، خصوصاً مع استمرار الكليات في تطبيق نموذج التعليم «الهجين».

وذكر مدير إدارة النجاح والمشاركة الطلابية، أحمد الملا، أن الكليات تقدم تعليماً تطبيقياً نوعياً، يجمع ما بين التعلم عن بُعد والتعليم الحضوري، في ما يُسمى بنموذج التعليم الهجين، الذي يطبق بما يناسب متطلبات الدراسة التطبيقية.

وأشار إلى التأكيد للطلبة على الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان أمنهم وسلامتهم، والإجابة عن استفساراتهم وتعريفهم بمتطلبات استكمال إجراءات التسجيل، ومنحهم فرصة التعرف إلى مرافق الكليات والخدمات المتوافرة لهم وكيفية استثمارهم الأمثل للبيئة التعليمية المتطورة المتوافرة لهم.

وذكر أنه تم خلال اللقاءات التعريفية التأكيد على حرص الكليات على تعزيز اللغة العربية والهوية والثقافة الإماراتية في العديد من برامجها وأنشطتها للعام الأكاديمي الجديد، بما يتماشى مع التوجيهات المستمرة من القيادة الحكيمة والتي تؤكد دائماً على أهمية ربط الشباب بالهوية والتقاليد والثقافة الإماراتية وضرورة تعزيز اللغة العربية التي هي جزء أساسي في هويتنا الوطنية.

ولفت إلى أن الكليات لديها برنامج العمل التطوعي الذي يُعد أحد متطلبات التخرج لطلبتها بحيث يتوجب على الطالب عند التخرج أن يكون قد أنجز خلال سنوات دراسته 100 ساعة تطوعية.