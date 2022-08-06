في الميدان

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، نشر 1077 ورقة بحثية خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين. وأكد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، الدكتور أحمد مراد، أهمية المجلة التي نشرت الأبحاث في مجال البحث، إضافة إلى عدد الاقتباسات، مشيراً إلى الاستشهاد بإصدارات الجامعة 872 مرة في 88 دولة.

وأضاف مراد: «تركّز جامعة الإمارات العربية المتحدة على جودة المخرجات البحثية التي يتمّ تقييمها من خلال نسبة الأوراق العلمية المنشورة في المجلات ذات التصنيف الأعلى».