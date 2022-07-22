«التربية» تفتح باب التسجيل في اختبار «إمسات»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، فئة «إنجاز»، في أولى جلسات العام الجاري، التي ستعقد في الثاني من أغسطس المقبل.

ويستهدف الاختبار خمس فئات تشمل طلبة الجامعات والمعاهد والكليات، وطلبة الماجستير والدكتوراه، والراغبين في الحصول على وظيفة، والراغبين في الحصول على ترقية، وخريجي الخدمة الوطنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

وحدّدت الوزارة خمسة مواعيد أخرى لتقديم الاختبار في 16 من أغسطس، والسادس من سبتمبر، و11 و25 من أكتوبر، و12 من ديسمبر.

و«إنجاز» هو اختبار يقيس المهارات والمفاهيم اللازمة للمختبرين في مواد مختلفة، منها اللغة الإنجليزية، والرياضيات، واللغة العربية، والفيزياء، والأحياء، والكيمياء، وعلوم الحاسوب، بحسب متطلبات جهة العمل، بهدف ضمان حصول الطلبة على المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي.

وتعقد الوزارة أربع جلسات اختبارية، يمكن للمتقدم اختيار التوقيت الذي يناسبه منها، تبدأ الأولى في الثامنة صباحاً وتستمر حتى العاشرة والنصف، ومن 11 حتى 1:30 بعد الظهر، ومن الثانية حتى 4:30 بعد الظهر، ومن الخامسة حتى 7:30 مساءً.

وتتمثل أهمية الاختبار في تقييم معارف ومهارات المرشحين في المراحل الانتقالية بعد مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتستخدم لأغراض القبول الجامعي، وتقييم فعالية أداء المدارس وجودة نظام التعليم العام واتخاذ القرارات اللازمة للتحسين، وتزويد متخذي القرار بالمعلومات حول المهارات التي يكتسبها الطلاب في مستوياتهم الأكاديمية المختلفة، وجمع بيانات دقيقة حول معارف ومهارات الطلبة في الموضوعات الدراسية وعبر مراحل دراسية مختلفة في ضوء معايير قياسية وطنية، ومساعدة الطلبة على تحديد المسارات التعليمية المناسبة لهم، وتحديد مستوى أداء الطلبة وطنياً وعالمياً. وأكدت الوزارة ضرورة توفير نتيجة فحص سلبية لفيروس «كوفيد-19» لأداء الاختبار في مركز الاختبار لمدة أقصاها أسبوعين من تاريخ أداء فحص مسحة الأنف (PCR)، على أن توفر النتيجة عبر تطبيق «الحصن» أو «صحة».

وفي حال وجود نتيجة إيجابية، يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين للفحص قبل أداء الاختبار.

وكانت إدارة الاختبارات الوطنية واختبار الإمارات القياسي «إمسات»، أعلنت عن إضافة 124 مركزاً، تماشياً مع رؤية وزارة التربية والتعليم لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة، ودعم الفئات المستهدفة، ليرتفع عدد المراكز في نهاية مايو الجاري إلى 214 مركزاً في جميع أنحاء الدولة، بزيادة 14 ألف مقعد في اليوم الاختباري الواحد.

ويتقدم الطالب للاختبار إلكترونياً من خلال النظام، عند فتح باب التسجيل في الجلسات المختلفة، بناء على الأجندة المعتمدة، بجانب خدمة إعادة التسجيل في اختبار الإمارات القياسي بعد مرور 60 يوماً من تاريخ تقديم الاختبار السابق.

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