«التربية»: إعلان نتيجة «إمسات» للصف الـ 12 بعد 15 يوم عمل

المصدر: إعداد:أمين الجمال

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن نتيجة طالب الصف الثاني عشر الذي أدى اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، تصله عبر رسالة نصية تخطره بتوافر نتائج الاختبار، والتي تظهر بعد 15 يوم عمل لطلبة الصف الثاني عشر، و10 أيام عمل لخريجي السنوات السابقة، وذلك من تاريخ أداء الاختبار.

وشددت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على أنه لن يتم نشر أي نتائج أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، محذرة من الشائعات، وضرورة أن يتابع كل طالب حسابه الشخصي على منصة الاختبار، ولن يتم نشر النتائج أو مشاركتها على أي قناة أخرى.

وأدى طلبة في الصف الثاني عشر، أمس، آخر موعد لجلسات اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، ويؤدي الطلبة الاختبار إلكترونياً، إذ إنه مبني على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء طلبة الصف الثاني عشر في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء وعلوم الحاسوب.

وطالبت الوزارة المتقدمين لأداء اختبار الإمارات القياسي، بضرورة إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) سلبية عبر تطبيق الحصن، بحيث لا تتعدى مدتها 14 يوماً للمطعمين، و96 ساعة لغير المطعمين.

وأوضحت الوزارة أن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» يقيس معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي.

ولفتت إلى أن مؤسسة التعليم العالي التي يرغب الطالب في الالتحاق بها هي التي تحدد الدرجة المطلوبة في «إمسات» لقبول الطالب للدراسة فيها، وعلى الطالب التواصل مع المؤسسة والجامعة المراد الالتحاق بها للتأكد من المتطلبات والدرجات المطلوبة كحد أدنى للقبول الجامعي بها.

وذكرت الوزارة أنه لا توجد علامة نجاح أو رسوب لاختبارات الإمارات القياسية، إلا أن بعض الجامعات قد تشترط حداً أدنى لغايات القبول الجامعي، حيث إن اختبارات الإمارات القياسية هي اختبارات تقيّم مدى امتلاك الطلبة للمهارات والمفاهيم في مواد دراسية محددة.

وتمتد صلاحية نتائج اختبار الإمارات القياسي حتى 18 شهراً من تاريخ أداء الاختبار.

وشددت الوزارة على ضرورة تقدم جميع طلبة الثاني عشر المواطنين لاختبار الإمارات القياسي في المواد الأربع الرئيسة (اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، الفيزياء) ويستثنى من ذلك الطلبة غير المواطنين في مدرسة خاصة دولية أو الذي ينوي إكمال دراسته خارج الدولة ولا يحتاج لمعادلة شهادة.

تحليل نتائج الطلبة

بدأت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في تحليل نتائج الطلبة في المدارس الحكومية من الأسبوع الأخير من يونيو الجاري وتستمر حتى الأول من يوليو المقبل، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات التعويضية التي امتدت من 20 إلى 24 يونيو. وتبدأ المؤسسة بإعلان النتائج تدريجياً في الأسبوع الأول من يوليو، بعد اعتماد الجدولة الزمنية الخاصة بذلك.

وبالنسبة للشهادة الدراسية، سيحصل طلبة الثاني عشر على شهادة إتمام الدراسة، وستتضمن نتائج رقمية لمواد المجموعة «أ» النظرية، على أن تكون مواد المجموعة «ب» وصفية بالحروف ولا تدخل ضمن المعدّل النهائي للطالب.

أما الطلبة من الأول إلى الحادي عشر، فستصدر شهاداتهم وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة «أ» و«ب»، ولن تضم الشهادة معدّلاً نهائياً للطالب، وفق ما ورد في سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الجاري.

صلاحية نتائج «إمسات» تمتد 18 شهراً من تاريخ أداء الاختبار.

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