السماح بالآلة الحاسبة في الامتحانات بشروط

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أفاد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، بأنه لا يسمح لطلبة الصفوف من الثالث إلى العاشر باستخدام الآلة الحاسبة العلمية أو حاسبة الرسوم البيانية.

وفصّل الدليل أن الطلبة من الثالث إلى الثامن في المسار العام لا يحق لهم بإدخال واستخدام الآلة الحاسبة خلال اختبار الرباضيات، وكذلك طلبة الصفوف من الخامس إلى العاشر في مسار النخبة، فيما يسمح للطلبة من التاسع إلى الثاني عشر في مسارات العام، والمتقدّم، والتطبيقي باستخدام الآلة الحاسبة بنوعيها في مواد الرياضيات الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية، بالإضافة إلى الطلبة من الثالث إلى الثامن في المسار العام، والطلبة من الخامس إلى الثامن في مسار النخبة.

وأدى طلبة الصف الثاني عشر (مسارات العام والمتقدم والنخبة)، أمس، مادة الرياضيات، والرياضيات التطبيقية للمسار التطبيقي.

وأفاد الطلبة عماد خالد، وسطان عبدالله، وبهاء محمود، بأن اختبار الرياضيات الذي جاء في 30 سؤالاً، تنوعت أسئلته للتناسب مع المستويات المختلفة للطلبة، لافتين إلى أن الاختبار كان مفاجئاً في تنوع مستويات أسئلته، حيث كان في الصف الفصلين الدراسيين الأول والثاني أكثر غموضاً من امتحان الأمس.

وأكدوا أنه لم يواجههم أي مشاكل تقنية خلال الامتحان، مشيرين إلى أن طبيعة امتحان الرياضيات تحتاج إلى مزيد من الوقت للإجابة على الأسئلة، ومراجعة الإجابات.

وتقدم أمس، 295707 طلبة من الصفوف (12-3) في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، بينهم 28916 طالباً وطالبة في الصف الثاني عشر.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر امتحانات بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة المنهاج الوزاري، نهاية العام الدراسي الجاري في 87 مدرسة على مستوى الدولة، حسب ما حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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