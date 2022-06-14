5 محظورات يمنع على الطالب إحضارها أثناء الامتحانات

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

حددت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية خمسة محظورات على الطلبة أثناء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، وهي الهواتف المحمولة والساعات الذكية وسماعات البلوتوث وأجهزة التابلت، وأي أوراق من خارج الفصل الدراسي، للحد من أي محاولة غش في الامتحانات النهائية.

وأوضحت في تعميمات أنه يحظر على الطلبة استخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحان مع إمكانية إحضاره ووضعه في صندوق الأمانات لدى مشرف الفصل الدراسي، كما يحظر على الطلبة ارتداء الساعات الذكية أو استخدام سماعات البلوتوث أو أجهزة التابلت الذكية، مؤكدة أنه في حال ضبط أي جهاز أو أي وسيلة غش مع الطلبة أثناء أداء الامتحانات سيتعرضون للمساءلة وإلغاء الامتحان.

وأشارت إلى أنه يحظر على الطلبة إحضار أي أوراق أثناء الامتحانات من خارج الفصل الدراسي أو أي قصاصات ورقية أو كتب أو أوراق مراجعة، باعتبارها محاولة للغش.

وذكرت أنه يمنع على الطالب الخروج من الفصل إلى الحمام وبحوزته أي ورقة أو قلم، كما يحظر على الطلبة الخروج من الامتحان قبل الزمن المحدد للخروج من الفصل الدراسي حتى لو أكمل الطالب الإجابة على جميع الأسئلة في الامتحانات.

وأضافت أنه يجب على جميع الطلبة إحضار أقلامهم وعدم استعارة أي أدوات من بعضهم البعض أثناء أداء الامتحانات، كما يحظر عليهم ارتداء القبعات أو الملابس التي تحتوي على قبعة، ولفتت إلى أن المراقبين سيقومون بالتأكد من هوية الطلبة بعد دخولهم للفصول الدراسية، لذلك يمنع جلوس طالب في مكان طالب آخر وسيتم اعتبار ذلك مخالفة للوائح المعتمدة ومحاولة غش، ودعت الطلبة للالتزام باللوائح والتعليمات والتعميمات الصادرة بشأن الامتحانات.

• إحضار أوراق أثناء الامتحانات من خارج الفصل يعتبر محاولة للغش.

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