"التربية" تؤجل موعد اختبار الإمسات المقرر غداً

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أجلت وزارة التربية والتعليم موعد اختبار الإمارات القياسي EmSAT، المقرر غداً إلى أقرب الجلسات المتوفرة لاحقاً.

وأوضحت الوزارة أنه نظراً لفترة الحداد الرسمي في الدولة، وتعطيل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام، تم تأجيل موعد جلسة أداء اختبار الإمارات القياسي المقرر عقدها في 15 مايو، إلى أقرب الجلسات المتوفرة وسيتم إعلام الطلبة بالتاريخ الجديد من خلال إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المسجلة والبريد الإلكتروني المسجل.

وأفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني بأن جدول مواعيد الاختبار يتضمن أربعة مواعيد متبقية أمام طلبة الصف الثاني عشر لأدائه، حُدّد لها يوما 22 و29 من مايو الجاري، ويوما 12 و26 من يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرار الوزاري الصادر بشأن تحصيل رسوم تقديم الاختبار للمواد الأربع الأساسية (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، والرياضيات)، استثني طلبة الصف الثاني عشر من سداد رسم الاختبار للمرة الأولى ضمن ثلاث فئات، هي فئة المواطنين، وأبناء المواطنات، وأبناء خط الدفاع الأول من حاملي بطاقة فخر الوطن (لجميع المواد).

وفصلت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسوم المقررة التي يجب تحصيلها لتقديم الاختبار، حيث يكون مجاناً للطلبة المواطنين للمرة الأولى، وتكون 300 درهم لغير المواطنين، في المرة الأولى، و100 درهم لكل مادة في الإعادة.

وحول سياسة الغياب أثناء الاختبار، ذكرت أنه في حال أرفق الطالب وثيقة تثبت تغيبه لعذر مقبول، فإنه يتوجب عليه رفع طلب لإعادة الاختبار إلى إدارة الاختبارات الوطنية والدولية، شارحاً فيه سبب الغياب بالتفصيل.

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