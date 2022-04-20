"الإمارات للتعليم" تشترط "التميز" لقبول تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية

المصدر: أمين الجمال - دبي:

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي شرطاً لقبول الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل (2023/2022)، في الصفوف من الثاني حتى الثاني عشر، حيث شددت على ضرورة أن يحقق الطالب الراغب في التسجيل بإحدى المدارس الحكومية "شرط التميز"، وهو ألا تقل نسبة درجاته في ثلاث مواد (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات) عن 85% أو ما يعادلها في نظام الرموز (A-B)

وفتحت المؤسسة باب أمام الطلبة المقيمين للتسجيل في المدارس الحكومية، منذ 17 أبريل الجاري، ويستمر التسجيل حتى 29 من الشهر نفسه، وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.ese.gov.ae.

كما أعلنت المؤسّسة عن إعادة فتح باب التسجيل والنقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية، أو من خارج الدولة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم، وفتح التسجيل للطلبة المقيمين للعام الدراسي 2023/2022، ويستمر التسجيل لغاية 29 أبريل الجاري.

وكانت المؤسسة أتاحت التسجيل بالمدارس الحكومية، في 14 من مارس الماضي، إلى جانب نقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية أو من خارج الدولة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2023/2022، وذلك حتى الأول من أبريل.

من جهة أخرى، تُختتم غداً، الامتحانات التعويضية للطلبة الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الثاني، الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وحدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري، الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إطاراً زمنياً للامتحانات التعويضية لكل الطلبة من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر، خلال الفترة من 18-22 أبريل الجاري.

وأوضح جدول الامتحانات التعويضية الذي اعتمدته المؤسسة، أخيراً، للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر (للمسار العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي)، أن الامتحانات على فترتين في اليوم الواحد، حيث تبدأ الأولى الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الحادية عشرة، لمدة ساعتين، وتبدأ الثانية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 ظهراً لمدة ساعتين.

ويؤدون الطلبة اليوم الخميس امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، فيما يختتم طلبة مساري النخبة والمتقدم امتحاناتهم بمادة الكيمياء، وطلبة المسار التطبيقي بمادة العلوم التطبيقية، وطلبة المسار العام بمادة الكيمياء/الأحياء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news