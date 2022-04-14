48 ألف طالب يؤدون اختبار «إنجاز»

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أدى 48 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر من المدارس الحكومية والخاصة، الاختبارات الوطنية القياسية (إنجاز)، خلال العام الدراسي الماضي، في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء.

وأفادت مديرة إدارة الاختبارات الوطنية والدولية في وزارة التربية والتعليم، حصة الوهابي، بأن الوزارة زودت مدارس الحلقة الثالثة الحكومية والخاصة بتقارير عن امتحان «إنجاز»، توضح نقاط القوة ومواطن الضعف في مهارات الطلبة، أثناء تأدية الاختبارات، لإعداد خطط من شأنها تقوية هذه المهارات.

وأوضحت أن التقارير تعطي قيادات المدارس وصناع القرار الفرص لاتخاذ إجراءات تحسينية، وخطط تصحيحية، لتطوير نظام التعليم، والوقوف على سبل تعزيز مهارات التعليم، بما يضمن تحقيق رؤية التعليم في دولة الإمارات «تعليم ريادي عالمي».

وشرحت الوزارة، في بيان صحافي، طريقة احتساب النسب المئوية لنتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية القياسية (إنجاز)، موضحةً أن النسب المئوية تحدد ترتيب طلبة المدرسة الواحدة مقارنةً ببقية المدارس، ومن ذلك أن نسبة 80% في الرياضيات تفيد بأن طلبة المدرسة حققوا درجات أعلى من 80% مقارنة ببقية المدارس في المادة نفسها.

وتصدر الوزارة تقارير سنوية حول نتائج طلبة المدارس المشاركة في اختبارات الإمارات القياسية (إنجاز)، اعتباراً من أبريل 2022، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم، وتزويد مديري المدارس وأفراد المجتمع المدرسي من معلمين وطلبة وأولياء أمورهم، بمقارنات وطنية حول أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية، وتوفير مقارنات معيارية وطنية لأصحاب العلاقة.

وتسهم التقارير في تزويد المجتمع المدرسي بلمحة عامة عن أداء الطلبة في اختبارات الإمارات القياسية في موضوعات «اللغة العربية» و«اللغة الإنجليزية» و«الرياضيات» و«الفيزياء»، مقارنةً ببقية المدارس، وذلك من خلال النسب المئوية لطلبة المدرسة المشاركين في الاختبارات (Percentile).

كما تشمل التقارير نتائج مؤشر التمكن الأكاديمي (Academic Strength Index)، الذي تراوح قيمته بين 1% و 100%، إذ يحتسب بهذه الطريقة المتوسط الموزون لدرجات طلبة المدرسة الذين أدوا اختبارات الموضوعات الأربعة، وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء.

وذكرت الوزارة أنه مقارنة بالمتوسط العام لطلبة الدولة، فإن المدرسة التي كانت نتائج طلبتها في «مؤشر التمكن الأكاديمي» 70%، فإن هذا يعني أن المتوسط الموزون لنتائج طلبتها الذين قدموا الاختبارات القياسية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء أعلى من 70% من المتوسط العام لطلبة الدولة.

ولفتت الوزارة إلى تحديد مدى موثوقية «مؤشر التمكن الأكاديمي»، حسب تصنيف مشاركة المدرسة في اختبارات الإمارات القياسية، حيث تصنف المدارس إلى فئتين، هما الفئة الرئيسة، وتمثل المدارس التي كان عدد طلبتها المشاركين في الاختبارات الأربعة حتى تاريخ إصدار التقرير 20 طالباً فأكثر، بينما تمثل الفئة الثانية المدارس التي كان عدد طلبتها المشاركين في الاختبارات الأربعة حتى تاريخ إصدار التقرير دون 20 طالباً.

• %80 في الرياضيات في «إنجاز» تفيد بأن الطلبة حققوا درجات أعلى من 80% مقارنة ببقية المدارس في المادة نفسها.

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