"الإمارات للتعليم" تعتمد جداول الامتحانات التعويضية

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جداول الامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثاني، للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر (للمسار العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي).

وستكون الامتحانات على فترتين في اليوم الواحد، حيث تبدأ الأولى الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الحادية عشرة، لمدة ساعتين، وتبدأ الثانية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 ظهراً لمدة ساعتين.

وحدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي إطاراً زمنياً للامتحانات التعويضية لكل الطلبة، خلال الفترة من 18-22 أبريل المقبل.

ويستهل (يوم الاثنين) طلبة الصف الثاني عشر (متقدم وعام)، الامتحانات بمادتي الرياضيات والعلوم الصحية، وطلبة المسار التطبيقي بمادة الرياضيات التطبيقية، ومسار النخبة بمادتي الرياضيات والأحياء.

وفي اليوم الثاني (يوم الثلاثاء) يؤدي طلبة مسار النخبة والعام والمتقدم امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والفيزياء، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان مادة اللغة الانجليزية فقط.

وفي اليوم الثالث (يوم الأربعاء) يؤدي طلبة جميع المسارات امتحان مادة اللغة العربية فقط، فيما يؤدون في اليوم الرابع (يوم الخميس) امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية.

ويختتم (يوم الجمعة) طلبة مساري النخبة والمتقدم امتحاناتهم بمادة الكيمياء، وطلبة المسار التطبيقي بمادة العلوم التطبيقية، وطلبة المسار العام بمادة الكيمياء/الأحياء.

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