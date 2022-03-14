امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني تنطلق اليوم للصفوف (3 - 12)

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

تنطلق اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسي للعام الدراسي الجاري 2021-2022، لطلبة الصفوف 1-12 في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، وتختتم يوم 24 مارس الجاري.

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن طلبة الصفوف من الثالث إلى الحادي عشر سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي إلكترونيا مركزياً على مستوى الدولة، فيما عدا امتحاني التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية اللذين يطبقان على مستوى المدرسة.

ووفقاً للجداول المعتمدة، يستهل طلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم الامتحانات بمادة الرياضيات اليوم، تليها اللغة الإنجليزية غداً، ثم الدراسات الاجتماعية الأربعاء المقبل، تعقبها اللغة العربية الخميس المقبل، ثم الفيزياء في الـ21 من الشهر الجاري، والتربية الإسلامية في الـ22، ثم العلوم الصحية في الـ23، ويختتمون بالكيمياء أو الأحياء لطلبة العام، والكيمياء فقط لطلبة المتقدم في الـ22.

وطالبت المؤسسة بتعريف الطلبة بمواعيد الامتحانات المعتمدة، ومقار اللجان الامتحانية، والمقرر الدراسي، وإعلامهم بضرورة إحضار حواسيب خاصة بهم للطلبة من صف 5-12، وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، ومواقيت الحافلات.

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