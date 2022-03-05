"التربية" تحدد مجموعة من الجامعات لتسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات إلكترونياً

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت وزارة التربية والتعليم قائمة بمؤسسات التعليم العالي والتي سيتمكن طلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات من التسجيل بها، باستخدام طلب الالتحاق الإلكتروني.

وتضمنت القائمة كلاً من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وأبوظبي بوليتكنك، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة السوربون، وجامعة روشستر للتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة البريطانية في دبي، وأكاديمية أدنوك الفنية، وكذلك يستطيعون التسجيل في البعثات الخارجية على نفقة الوزارة.

وأوضحت الوزارة في دليل "رحلة الطالب للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الجامعي 2022-2023"، أربعة إجراءات ومتطلبات عامة للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية، هي أولاً: المستهدفون بالتسجيل بطلب الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والبعثات الخارجية هم فقط فئة الطلبة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأبناء المواطنات، وثانياً: تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني الموحد واستيفاء جميع البيانات والوثائق الثبوتية والشهادات الدراسية المطلوبة، وثالثاً: إتمام متطلبات الصف الثاني عشر وتحقيق المعايير والحدود الدنيا للمؤسسات التعليمية (حسب اختبار الطالب)، ورابعاً: أن يتقدم الطالب لاختبارات الإمارات الوطنية "إمسات"، وخامساً: استكمال إجراءات الفحص الطبي، وذلك حسب الإجراءات والإرشادات المعلنة من الإدارة المعنية.

وذكر الدليل التسلسل التاريخي للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والذي بدأ بمرحلة برامج وورش الإرشاد والتوجيه من 15 نوفمبر 2021 إلى 23 فبراير 2022، ثم إطلاق طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022-2023، في الثامن من ديسمبر 2021 إلى 21 من مارس الجاري، وإطلاق خدمة التعديل على خيارات المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي في الفترة نفسها، تليها مرحلة القبول المبكر المشروط بتقييم مؤسسات التعليم العالي وإدارة البعثات في 22 من أبريل المقبل، وتأكيد الطلبة على عرض القبول في 16 من الشهر نفسه حتى 26 من مايو المقبل.

وتضمن التسلسل التاريخي، مرحلة الموعد النهائي لاستكمال الوثائق الرسمية للطلبة المتقدمين بطلب التسجيل في 10 يونيو المقبل، ثم مرحلة إطلاق طلب التسجيل للفصل الدراسي الثاني 2022-2023، للطلبة الذين لم يتقدموا بطلب خلال المرحلة الأولى من تسجيل المرحلة الأولى، في 17 من يونيو المقبل، قم مرحلة استمارة الفحص الطبي 20 يونيو المقبل، وأخيراً مرحلة القبول النهائي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي والذي سيتم تحديد موعده لاحقاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news