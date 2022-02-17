100 مشروع طلابي تتنافس على 23 جائزة نقدية

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال الفترة من السادس إلى الثامن من مارس المقبل، وسيتنافس فيها 100 مشروع طلابي، على 23 جائزة نقدية.

وتتضمن الدورة الجديدة من المهرجان، الذي تنظمه الوزارة في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي» (القاعات الشمالية)، مسابقة «الإمارات للعالم الشاب» التي تُعد المسابقة الرئيسة ضمن المهرجان، حيث يتم تخصيص منصة لعرض المشروعات البحثية والنتائج البحثية التي توصل إليها الطلبة في مجالات العلوم.

وأوضحت الوزارة أن الجوائز الـ23، تمنح للطلبة الفائزين، إضافة إلى جوائز تحفيزية لأفضل المشرفين على المشروعات، وكذلك جائزة أفضل مدرسة من حيث عدد المشروعات المشاركة ونوعيتها وجودتها، كما يحظى أفضل 100 مشروع فقط بفرصة المشاركة في منصة مسابقة «الإمارات للعالم الشاب» بالمهرجان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الوزارة، أمس، في «نادي 2020» بـ«إكسبو».

وأكد وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، أن رؤية وفلسفة الوزارة التربوية تستند في جوهرها إلى غرس مفاهيم الابتكار لدى الطلبة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات المتقدمة، وتأصيل نهج الإبداع في ذواتهم، وهذا ما تحرص الوزارة على بلورته ضمن رسالتها التربوية، تحقيقاً لاستدامة التعليم وصناعة عقول وطنية تسهم في ريادة الإمارات في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد المعلا، الحرص على توفير الإمكانات وتطوير المبادرات التي تعزز قدرات ومهارات المواطن الإماراتي المبتكر، وتفعيل الوسائل التي تعزز تقدمه وتميزه بالعلم والمعرفة لتحقيق التنمية الشاملة، لأنه هو الاستثمار الحقيقي لتحقيق النهضة والازدهار، انطلاقاً من البرامج والخطط الوطنية التي وضعتها الدولة للحفاظ على ريادتها في مختلف مجالات الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، إن الابتكار من أهم الأولويات للدولة في الـ50 عاماً المقبلة، لذلك تم تضمينه في خطط الدولة وأهدافها المستقبلية ورؤيتها المتكاملة لإعداد جيل ابتكاري متمكن بالمهارات، وبناء نظام تعليمي مبتكر يسهم في تحقيق التطور المستدام للدولة، وتعزيز مكانتها المتميزة على خريطة الابتكار العالمية، كما يسهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071.

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