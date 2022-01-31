«الإمارات للتعليم» تجري اختبار محاكاة لطلبة الصف الـ 12 «مسار النخبة»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إجراء اختبار محاكاة مصغر، غداً، لطلبة الصف الثاني عشر (مسار النخبة)، الراغبين في دخول اختبار «AP®️ Calculus» شهر مايو المقبل.

وأبلغت المؤسسة في تعميم أصدرته أخيراً، جميع مديري المدارس الثانوية الحكومية وأساتذة الـ«AP®️ Calculus» بأنه سيتم إجراء اختبار محاكاة مصغّر يغطي الوحدات (1 إلى 9) لطلبة الصف الثاني عشر في مسار النخبة والذين يرغبون في أن يتم اختيارهم لاختبار الـ«AP®️ Calculus BC» في شهر مايو.

ولفتت إلى أن اختبار المحاكاة سيكون غداً الثلاثاء، بعد ساعات الدوام المدرسي حتى لا تتعطل الحصص الدراسية، مضيفاً أنه ستتم إدارة الاختبار عن بعد – أونلاين (من المنزل) عبر منصة ميكروسوفت فورمز (Microsoft Forms)، وستتم مشاركة رابط النموذج (الفورم) وقوائم الطلاب المؤهلين للخضوع للاختبار مباشرةً مع الأساتذة. وأوضحت المؤسسة أن الاختبار سيبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً (5:00 pm) وستكون مدّته 60 دقيقة، وسيتم إغلاق الاختبار في تمام الساعة السادسة و10 دقائق مساءً (6:10 pm)، ما يتيح للطلبة 10 دقائق إضافية لإدخال بياناتهم وتحميل جواب السؤال الحرّ.

وذكر التعميم أن الاختبار يتضمن 15 سؤالاً متعددة الخيارات وسؤالاً حراً، وقد تكون حاسبات الرسوم البيانية (Graphing Calculator) مطلوبة لبعض الأسئلة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه لن يتم استخدام نتائج الاختبار كجزء من الدرجة النهائية للطلبة، نظراً لكونه اختبار محاكاة مصغّراً، ولكن سيتم استخدام النتيجة كأحد المكونات في تحديد اختيارهم لامتحان الـ AP®️ Calculus BC وبالتالي يجب أخذها على محمل الجد.

وفي حالة غياب أي طالب أو طالبة، يجب على كل معلم ومعلمة التواصل مع فريق الرياضيات لمسار النخبة باستخدام البريد الإلكتروني.

من جهة أخرى، قرّرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، أن يخوض طلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية امتحانات ختامية في نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي حددت لها «البرمجة الزمنية» للفصل نفسه الفترة من السابع من مارس المقبل حتى 18 من الشهر نفسه.

وعدّلت المؤسسة أوزان تقييم طلبة الـ12 لتكون 30% للاختبار التكويني موزعة 10% عن كل فصل دراسي، و70% للاختبارات الفصلية، موزعة على 15% للفصل الأول، و30% للفصل الثاني، و25% للفصل الثالث، لافتة إلى أن الدروس المقررة للتقييم الختامي للفصل الدراسي، للصفوف من الأول حتى الـ12، هي نفسها دروس الفصل ذاته.

وأوضحت المؤسسة في دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط تقييم الامتحانات للعام الدراسي 2022/2021»، الإصدار الثاني، أن احتساب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف 12، تتم حسب خمس خطوات، هي أولاً: درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحتسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييمين التكويني والختامي، وثانياً: مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة «A» والتي تظهر على صورة «رقم» و«حرف» في الشهادة، وثالثاً: يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة «A»، ورابعاً: تخضع مواد المجموعة «B» لتقييمات مركزية موحدة، وتُقيم بالحروف وليس لها درجات، ولا تدخل ضمن المجموع، وخامساً: يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي، ويظهر في أسفل الشهادة.

التقييم الختامي

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن التقييم الختامي (نهاية الفصل) يتطلب حضور الطالب فعلياً في المؤسسات التعليمية، وذلك حسب الإصدار الثامن من البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة «كوفيد-19»، لافتة إلى أنه يحق للطالب (من الصف الرابع حتى الـ12)، فرصة واحدة لدخول امتحان الإعادة، ويبقى لإعادة الصف في حال عدم اجتيازه أي مادة دراسية من مواد المجموعة «A» بعد امتحان الإعادة.

وحول احتساب درجة امتحان الإعادة للصفوف من الرابع حتى الـ12، قالت المؤسسة إن النهاية الصغرى في امتحان الإعادة تحتسب بغض النظر عما حققه الطالب في الامتحان، وذلك محاكاة لقيم تربوية قائمة على تقديم فرص متساوية للطلبة لإعادة الامتحان مع احتفاظ ذوي الكفاءة بتميزهم.

وأوضحت أن كلمة «معفى» في الشهادة الدراسية تعني الإعفاء من دراسة المادة لفئة من الطلبة في شعبة أو مجموعة شعب في مدرسة أو أكثر.

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