استمرارية التعليم حضوريا في مدارس الشارقة الخاصة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بالشارقة بالتعاون مع "الشارقة للتعليم الخاص"، عن استمرار التعليم الحضوري لجميع الطلبة بالمؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

مشيرة إلى أنه سيتم تعليق كافة الأنشطة الصفية واللاصفية وطابور الصباح والرحلات المدرسية حتى إشعار آخر، وإلزام كافة العاملين والطلبة "فوق 12 عاماً" بنتيجة فحص PCR سلبية لا تزيد عن 96 ساعة قبل دخول المنشأة التعليمية بعد انتهاء إجازة الشتاء.

كما حثت الهيئة كافة العاملين على أخذ الجرعة الداعمة من اللقاح.

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