«الإمارات للتعليم»: الجداول المتداولة على «السوشيال ميديا» غير صحيحة

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن ما يتم تداوله من جداول دراسية على منصات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، خلال الفترة الحالية، غير صحيحة، وسيتم الإعلان قريباً عن آلية تطبيق القرار الخاص بأيام عطلات الأسبوع ونظام اليوم الدراسي. وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أنها تعمل مع شركائها كافة من أجل الإعلان عن آلية تطبيق القرار الحكومي الخاص بتغيير أيام الإجازة.

وتداول البعض على منصات «السوشيال ميديا» جدول حصص دراسي لصفوف المراحل المختلفة، بعد تطبيق نظام العطلة الأسبوعية الجديد والذي أقرته الحكومة أخيراً.

وأكدوا أن هذا الجدول معتمد من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والذي نفته المؤسسة، مطالبة بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت المؤسسة أوضحت أن تغيير نظام الدوام سيأخذ في الحسبان المراحل الدراسية، والمعطيات اللوجستية لكل مدرسة، ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية، وستكون أيام الدوام من الإثنين إلى الخميس بدوام كامل، فيما سيكون يوم الجمعة نصف يوم دراسي.

وذكرت المؤسسة أن العطلة الأسبوعية لطلبة المدارس الحكومية ستكون يومَي السبت والأحد، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أن العمل سيكون مع مديري المدارس الحكومية وذوي الطلبة، لضمان سلاسة هذا التغيير.

من جهة أخرى، أخطرت مدرسة في الشارقة أولياء أمور الطلبة بأن الدوام الدراسي سيبدأ في تمام الثامنة صباحاً للصفوف كافة، وينتهي للطلبة من أولى رياض أطفال إلى الصف الثالث الساعة 3:15 ظهراً، فيما ينتهي اليوم الدراسي للطلبة في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في الرابعة عصراً، وذلك أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وتكون عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.

واستهل طلبة المدارس الحكومية والخاصة في جميع المناهج الدراسية، إجازة الفصل الدراسي الأول «إجازة الشتاء»، يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى 30 من ديسمبر الجاري، ويبدأ الطلبة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني، في الثالث من يناير المقبل، بعد تعديل إجازة نهاية الأسبوع إلى يومَي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة.

ويُطبّق قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي، على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.

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