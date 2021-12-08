تغيير الدوام في جميع المدارس الحكومية بالدولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،عن تغيير نظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار المراحل الدراسية والمعطيات اللوجستية لكل مدرسة، ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية الذي أعلنته الحكومة الاتحادية.

وستكون أيام التمدرس من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم دراسة يوم الجمعة، وستكون عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.

وأعلنت المؤسسة أنها ستعمل مع مديري المدارس الحكومية وأولياء الأمور لضمان سلاسة هذا التغيير.

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