مدارس خاصة تشترط PCR لحضور ذوي الطلبة احتفالات عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: مصباح أمين- رأس الخيمة

اشترطت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية على ذوي الطلبة الراغبين في حضور الاحتفال بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من موعد الاحتفال، فيما أرسلت مدارس أخرى رسائل نصية لذوي الطلبة تفيد بأنه لن يسمح لهم بحضور الاحتفال وفقاً للإجراءات الاحترازية، وللحد من حدوث ازدحام في المدارس.

وقال مسؤولون في مدارس خاصة، مروان الخليل وطلال كيلاني، وسامي الزبدة، إن إدارة المدارس قررت السماح لذوي الطلبة بحضور الاحتفال بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين شرط تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من موعد الاحتفال، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي.

وأضافوا أن الهدف من السماح لذوي الطلبة بالحضور للاحتفال مشاركة أطفالهم الصغار من رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي الاحتفال، خصوصاً أن معظم الطلبة مشاركين بالاحتفال، وإبلاغهم بأهمية ارتداء ملابس على ألوان علم الدولة، إضافة إلى إحضار أعلام الإمارات معهم للمدرسة للمشاركة بالاحتفال.

وأشاروا إلى أنه تم تحديد أماكن خاصة للاحتفال بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لذوي الطلبة، بحيث تكون هناك مسافة كافية بين المقاعد لا تقل عن مترين، كما تم توزيع أماكن دخول وخروج الطلبة مع ذويهم بعد الانتهاء من الاحتفال، حيث سيقوم فريق من منظمي الاحتفال بالمدارس بتنظيم جلوس ذوي الطلبة ومرافقتهم لمقاعدهم للحد من أي ازدحامات أو اختلاط بينهم، وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

في المقابل، قال المسؤولون في المدارس الخاصة، فتحي الشاهد، وخميس السعيد، ورضا الأمين، إن عدم السماح لذوي الطلبة بحضور الاحتفال بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، جاء لتفادي حضور أعداد كبيرة منهم خصوصاً أن المدارس لا يوجد لديها مكان واسع لاستقبال أعداد كبيرة من ذوي الطلبة يوم الاحتفال، كما أن المدارس تريد الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية من الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى أنها تسعى لتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بها لضمان حضور الطلبة في الفصول الدراسية وعدم تحول أي منهم للتعليم عن بعد لأي أسباب مرضية للحفاظ على مستواهم التعليمي.

وأضافوا أنه تم اقتصار الاحتفال على الطلبة والكوادر التعليمية حيث تم تنظيم فعاليات وطنية وإحضار مأكولات شعبية، ومشاركة جميع الطلبة في الفعالية بشكل منظم يضمن التباعد الجسدي بينهم ويحد من الاختلاط في الساحة الداخلية للمدارس.

وذكروا أن ذوي الطلبة تفهموا الإجراءات الاحترازية التي فرضتها المدارس خلال الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين. وتابعوا أنه تم تصوير كل طالب خلال مشاركته بالاحتفال وإرسال صوره لذويه، كما تم السماح للطلبة بالخروج من المدرسة الساعة 11.30 ظهراً، قبل ساعتين من موعد انتهاء الدوام الدراسي للحد من الازدحامات أمام أبواب المدارس ولتسهيل عملية خروج الطلبة بشكل منتظم.

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