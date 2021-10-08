«التربية» تحدد موعد تسجيل الطلبة الراغبين في الابتعاث للخارج

المصدر: أمين الجمال- دبي

قررت وزارة التربية والتعليم، فتح باب تسجيل الطلبة الراغبين في الابتعاث للدراسة بالخارج، يوم السابع من نوفمبر المقبل.

وحددت الوزارة خمس فئات من الطلبة مؤهلة للتقديم في برنامج البعثات للدراسة خارج الدولة، وهي خريجو الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري لدراسة البكالوريوس، وخريجو الثانوية العامة من الأعوام السابقة لدراسة البكالوريوس، وحملة البكالوريوس لدراسة الماجستير، وحملة الماجستير لدراسة الدكتوراه، والطلبة الملتحقين بالدراسة حالياً (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه) الذين يرغبون في التحويل على بعثة الوزارة.

ويشترط في الطالب المتقدم لطلب الحصول على بعثة خارجية، أن يكون من مواطني دولة الإمارات، وأن لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.

كما يشترط في المتقدم لطلب الحصول على بعثة خارجية، أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الاجمالية للدراسة.

وذكرت الوزارة عدة شروط لاختيار مؤسسة التعليم العالي التي يستحق بها الطالب المبتعث، ومنها أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، أو أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، وأن تكون في إحدى الدول المحددة للابتعاث.

ويشترط التصديق على المؤهل السابق من قبل الوزارة، وأن يلتزم الطالب بالمدة المطلوبة للانتظام بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يوفر شهادة إعفاء (تأجيل) إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور.

ويوقع الطالب إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية وأي إقرارات آخرى ذات صلة تحددها الوزارة من ضمن متطلبات الابتعاث، ويجب أن يوفر الطالب إجازة دراسية من جهة العمل بحسب المدة الدراسية وأسلوب الدراسة (انتظام كلي أو جزئي) للبرنامج المطلوب وموضحا فيها نوع الإجازة (راتب أو بدون راتب).

ويجب أن لا يتم ابتعاث الطالب للدرجة العلمية نفسها التي سبق وأن أتمها أو درجة علمية أقل من التي أتمها سواء كان على نفقة الوزارة أو جهة أخرى أو على نفقة الطالب، كذلك لا يتم ابتعاث الطالب الذي سبق ابتعاثه على نفقة الوزارة أو جهة أخرى و تم إلغاء بعثته لأي سبب من الأسباب.

وتستثني الوزارة الطلبة الذين اجتازوا اختبار الإمارات القياسي – إمسات إنجاز (EmSAT Achieve) في مادتي (الرياضيات والفيزياء) بدرجة 1500 فما فوق من متطلبات نسبة الثانوية العامة (نسبة الدرجات)، لافتة إلى أن الدراسة بالانتظام الكلي في بلد الدراسة، ويجب أن لا يقل عمر الطالب عن 17 سنة وأن لا يزيد عن 20 سنة، مع موافقة ولي الأمر، وأن لا يكون مضى على تخرج الطالب من الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن سنتين.

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