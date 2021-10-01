«التربية» تحدد 214 مركزاً على مستوى الدولة لاختبار «إنجاز»

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت وزارة التربية والتعليم، 214 مركزاً على مستوى الدولة، لأداء اختبار الإمارات القياسي (EmSat) «إنجاز» لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الجاري، والتي ستبدأ أولى جلساتها يوم 16 أكتوبر الجاري.

وأفاد جدول جلسات الاختبار الذي نشرته الوزارة، أخيراً، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد الجلسات 13 خلال العام الدراسي الجاري، والتي يؤديها الطلبة يوم السبت بتواريخ 16 و30 من أكتوبر الجاري، و20 و27 من نوفمبر المقبل، و15 و30 من يناير المقبل، و12 و26 من فبراير المقبل، و12 و26 من مارس المقبل، و28 من مايو المقبل، و11 و25 من يونيو المقبل.

ويشهد اليوم الاختباري الواحد أربع جلسات اختبارية، الأولى من الثامنة حتى 10:30 صباحاً، ومن 11 صباحاً حتى 1:30 بعد الظهر، ومن الثانية بعد الظهر حتى 4:30 مساءً، ومن الخامسة حتى 7:30 مساءً، وذلك لفتح المجال لأكبر عدد من الطلبة التمكن من أداء الاختبار ولضمان المرونة ومراعاة لظروف الطلبة.

وتتوزع مراكز أداء الاختبار على مستوى الدولة، بحيث يؤدي الطلبة الاختبار في 78 مركزاً في إمارة أبوظبي، منها 43 مركزاً للبنات و35 للبنين، و18 في إمارة عجمان بينها 10 للبنات وثمانية للبنين، و23 في إمارة دبي موزعة على 13 للبنات و10 للبنين، و22 في إمارة الفجيرة بينها 11 للبنات ومثلها للبنين، وفي إمارة رأس الخيمة 31 مركزاً موزعة على 16 للبنات و15 للبنين، وفي إمارة الشارقة 36 مركزاً، بينها 17 للبنات و19، وفي إمارة أم القيوين ستة مراكز موزعة على ثلاثة للبنات وثلاثة للبنين.

وأفادت الوزارة بأن العام الدراسي الجاري يشهد زيادة عدد الجلسات الاختبارية لاختبار الإمارات القياسي (EmSat)، وذلك حرصاً منها على ضمان استمرارية حصول الطلبة على فرص تعليمية مستقبلية من خلال زيادة الجلسات الاختبارية.

وأكدت الوزارة أن اختبار الإعادة متاح على مدار العام للطلبة كافة، إضافة إلى تخصيص 17 جلسة بدلاً من 13 لخريجي الدفعات السابقة، إضافة إلى أنه لدى الطالب الصلاحية الكاملة في اختيار موعد الاختبار ومكانه، وفي حالة اكتمال العدد المطلوب لمركز الاختبار القريب منه، فإنه عليه أن ينتظر الفرص الثانية لفتح المركز مرة أخرى، ومن ثم فإن الطالب ليس مضطراً للتسجيل في مركز بعيد عن الإمارة الموجود فيها.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» لخريجي السنوات السابقة، وأتاحت التسجيل رقمياً بدلاً من التقديم عن طريق مراكز إسعاد المتعاملين، لأداء الاختبارات في كافة المواد (اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء وعلوم الحاسوب) وذلك حسب رغبة المتقدم.

وحددت الوزارة ثلاث خطوات لآلية التسجيل لاختبار «إمسات» من خلال التسجيل ذاتياً عبر موقع اختبار الإمارات القياسي بإدخال رقم الهوية، ومن ثم تفعيل الحساب من خلال الرابط الذي سيتم إرساله لبريد المسجل، وتتلخص الخطوة الثالثة في التسجيل في الاختبارات المتاحة من خلال منصة الطالب الخاصة بالاختبار.



ويعتبر اختبار الإمارات القياسي «إمسات» تقييم وطني بمعايير عالمية، تطوره وزارة التربية والتعليم باستمرار لتضمن تطبيق أفضل المقاييس والممارسات العالمية لخدمة الطلبة في الدولة، ويتم إعلان نتائج اختبار «إمسات» لطلبة الثاني عشر، بعد 15 يوما عمل من أداء الاختبارات، وبعد 10 أيام عمل لخريجي السنوات السابقة، وسيتم إبلاغ المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بظهور النتائج على المنصة.

ويستهدف أيضاً طلبة الجامعات والمعاهد والكليات، وطلبة الماجستير والدكتوراه، والراغبين في الحصول على وظائف، والراغبين في الحصول على ترقية، وخريجي الخدمة الوطنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

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