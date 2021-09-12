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    التربية تحدد موعد إعلان نتائج اختبارات EmSAT

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    • متابعة موقع الإمارات اليوم
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    أعلنت وزارة التربية والتعليم، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موعد إعلان نتائج اختبارات EmSAT.

    وقالت التربية إنه سيتم إعلان نتائج اختبارات EmSAT لطلبة الصف الثاني عشر، بعد 15 يوم عمل من أداء الاختبارات، وبعد 10 أيام عمل لخريجي السنوات السابقة.

    وأوضحت أنه سيتم إبلاغ المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بظهور النتائج على المنصة في الفترة المذكورة، علماً أن النتائج لن تُنشر سوى على منصة الاختبار.

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