«حماية الدولي» يُدشن برنامج توعية للطلبة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي برنامجاً لتوعية الطلاب، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، يستهدف النزول الميداني لجميع المدارس الحكومية والخاصة بهدف تقديم محاضرات توعية، إضافة إلى محاضرات أخرى سُتقام عن بعد، كما سيتم إرسال نشرات إرشادية إلكترونية للمدارس والطلبة تتضمن الكثير من المفاهيم والسلوكيات الإيجابية والتحذير من السلبية. وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عيد محمد ثاني حارب، إن «المجتمع المدرسي يُعد ركيزة أساسية للنهوض بمجتمع خالٍ من السلبيات، ولهذا نعمل على وضع برامج وآليات وخطط بالتعاون مع مركز حماية الدولي وبتنسيق كامل مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لتكون قادرة على بلورة الإحصاءات الواردة منهم وإسقاطها على أرض الواقع كقاعدة بيانات واسعة وواضحة نسير من خلالها على أرضية قوية ومتينة، تمكننا من الوصول إلى مجتمع آمن وسعيد».

وذكر مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، أن «تواصلنا مع القطاع التعليمي بدبي قديم وقوي، ونسعى لأن نرتقي بهذه العلاقة وتحصين الطلبة من كل ما من شأنه أن يُعكر صفو المجتمع الطلابي ويعرقل مسيرته التعليمية من مظاهر سلبية وسلوكيات هدامة، خصوصاً أن هناك من يسعى لاختراق المجتمع الطلابي بنشر مفاهيم مغلوطة وسلبية، ولهذا فنحن نسعى من خلال البرنامج إلى رفع مستوى التحصين الأمني في نفوس الطلبة بتغذيتهم بالكثير من المفاهيم والقيم والعلوم الأمنية الوقائية، مثل المحاضرات التي تختص بالجوانب التقنية والأمنية والجنائية، إضافة لمحاضرات لأخطاء مسلكية عامة، ومحاضرات تتعلق بالسلامة المرورية، ولم يغفل فريق عمل المركز عن الجوانب الصحية للطلاب فوضع حزمة من المحاضرات المتعلقة بالجوانب الغذائية الصحية والسليمة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news