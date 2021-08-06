«التقنية» تعتمد «التعليم الهجين» للعام الأكاديمي الجديد

المصدر: إعداد: أمين الجمال

اعتمدت كليات التقنية العليا نظام «التعليم الهجين» للدراسة بها في العام الدراسي المقبل (2022/‏‏2021)، بما يمكن الطلبة الملتحقين بالكليات من تلقي تعليمهم بشكل متنوع يجمع بين الحضور الشخصي داخل قاعاتها والدراسة عن بُعد، وفق طبيعة التخصصات ومتطلباتها.

وأفادت الكليات على موقعها الإلكتروني، بأن الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل، ستنطلق في 22 من أغسطس الجاري، يسبقها بدء دوام أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين في 15 من الشهر نفسه، وتنظيم النشاط التوجيهي للطلبة الجدد واختبارات التقييم والتسجيل في الفترة من 15 إلى 19 من الشهر ذاته، وإعادة فتح التسجيل الإلكتروني وامتحانات الإعادة للطلبة الذين لم يتموا المتطلبات في الفترة نفسها.

وذكر التقويم الأكاديمي للكليات أن التاسع من ديسمبر المقبل سيكون آخر يوم للدراسة في الفصل الدراسي الأول، وستنطلق الامتحانات النهائية للفصل في 11 من الشهر نفسه وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 19 من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى السادس من يناير لعام 2022، فيما تبدأ لأعضاء هيئة التدريس في 21 من ديسمبر وتستمر حتى الثالث من يناير 2022. ويبدأ دوام أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين للفصل الدراسي الثاني في الرابع من يناير 2022، مع انطلاق تنظيم النشاط التوجيهي للطلبة الجدد واختبارات التقييم والتسجيل الذي يستمر حتى السادس من الشهر نفسه، أما فتح التسجيل الإلكتروني للطلبة وامتحانات الإعادة للطلبة الذين لم يتموا المتطلبات، فسوف تستمر من الثاني من يناير 2022 حتى السادس من الشهر نفسه.

وحدد التقويم التاسع من يناير 2022 لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، فيما ستنطلق إجازة الربيع للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في 27 من مارس 2022، وتستمر للطلبة حتى السابع من أبريل 2022، فيما تستمر الإجازة لأعضاء هيئة التدريس حتى 31 من مارس 2022، وسيستأنفون دوامهم في الثالث من أبريل 2022، وتُستأنف الدراسة في العاشر من الشهر نفسه.

وأوضح التقويم أن آخر يوم للدراسة في العام الدراسي المقبل، هو التاسع من مايو 2022، وتُجرى الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في الفترة من العاشر من مايو 2022 إلى 17 من الشهر نفسه. وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي في 22 من مايو 2022، وتختتم الدراسة به في 27 يونيو 2022، وتنطلق امتحاناته في 26 من الشهر نفسه، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته، ثم تبدأ إجازة الصيف في الثالث من يوليو 2022 حتى 11 من أغسطس 2022.

وحدد التقويم ست عطلات رسمية خلال العام الدراسي الجديد، هي المولد النبوي الشريف في العاشر من أكتوبر المقبل، ويوم الشهيد في الأول من ديسمبر المقبل، واليوم الوطني في الثاني والثالث من الشهر نفسه، ورأس السنة الميلادية في الأول من يناير 2022، وعيد الفطر المبارك في الأول من مايو 2022 حتى الثالث من الشهر ذاته.

حاضنات لروّاد أعمال المستقبل

أسست كليات التقنية العليا، خلال المرحلة الماضية، ثلاث حاضنات أعمال إبداعية لتكون بمثابة حاضنات أعمال تلبي احتياجات الطلاب، كما تم إطلاق برنامج تطوير الشركات الناشئة في عام 2019، ليحقق منذ ذلك الحين نجاحات ملحوظة تمثلت في مشاركة 2316 طالباً وطالبة، وإطلاق 108 شركات ناشئة، كما شهد البرنامج حضوراً لافتاً للطالبات حيث تواجدن في قيادة 50% من هذه الشركات.

وتنشط الشركات الناشئة في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تشمل الأسواق الإلكترونية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الزراعية، والحلول الصحية المعتمدة على الطباعة ثلاثية الأبعاد، والأنظمة المؤتمتة للتسليم، والخدمات المهنية.

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