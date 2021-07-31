جامعة دبي تقدم 15 نوعاً من المنح والتخفيضات للطلبة المواطنين والمقيمين

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

بلغ عدد انواع المنح الدراسية والتخفيضات التي تقدمها جامعة دبي للطلبة الجدد من المواطنين والمقيمين أكثر من 15 نوعاً من المنح والتخفيضات للبرامج المختلفة لمراحل البكالريوس والماجستير.

وتأتي هذه المنح والتخفيضات في إطار دور الجامعة في تيسير العلم والمعرفة للأجيال الجديدة باعتبارها ليست جامعة ربحية وبهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأعلنت الجامعة عن إستمرار فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة هذه البرامج وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في البرامج والتخصصات المختلفة.

كما أعلنت كلية الهندسة وتقنية المعلومات في الجامعة عن تقديم المنح الكاملة والجزئية للدراسة في برامج البكالريوس وبرنامج الماجستير في علوم البيانات والذي يعتبر من أحدث برامج الماجستير التي تطرحها الجامعة والتي تتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الذكاء الإصطناعي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور ناصر المرقب أن المنح التي تقدمها الجامعة والتي تصل إلى أكثر من 15 نوعاً من المنح التعليمية والتخفيضات من أبرزها ثلاث منح كاملة لكل سنوات الدراسة باسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تخليدا لإسمه وعرفانا لجميله على أبناء الوطن وعلى الجامعة والمنح الكاملة التي يقدمها صندوق دعم الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات وتخفيض 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات تصل الى 90% فأكثر في المرحلة الثانوية لطلبة مرحلة البكالوريوس من داخل وخارج الدولة.

وقال إن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة منها منحة من رجل الأعمال عادل الكامل لخمسة من المتفوقين الحاصلين على 95% فأكثر و50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة و20% لذوي الاحتياجات الخاصة و15%-30% لأصحاب بطاقات حماة الوطن و أبشر وإسعاد وفزعة ووفر وموظفي الجامعة وغرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وأقربائهم من الدرجة الأولى إضافة إلى منح العاملين في خط الدفاع الأول عدا عن إمكانية الدعم المادي من خلال صندوق المنح الدراسية للخريجين الذي أسسه مكتب شؤون الخريجين في الجامعة، كما أن بعض الجهات الرسمية تقوم برعاية أحد فئات هؤلاء الطلبة حسب استراتيجياتها.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي أهمية هذه المنح وتنوعها وأن البرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة السياسية الرشيدة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، والذي سيتسم بالتنافسية الشديدة، وتمكين الخريجين من مواكبة التحول الرقمي في عالم الأعمال.

وأضاف أن الجامعة وقعت عدة اتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية لتسهيل وصول المنح الى المواطنين الذين يرغبون في العمل في هذه المؤسسات والهيئات عند تخرجهم وأن الاتفاقيات تتضمن أيضا التعاون في مجال البحوث العلمية إضافة لأنها تساعد الطلبة على التدريب خلال الدراسة.

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