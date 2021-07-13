"التربية والتعليم" تعلن عن الخمسين الأوائل في اختبار الإمارات القياسي EmSAT

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت "وزارة التربية والتعليم" عن الخمسين الأوائل في اختبار الإمارات القياسي EmSAT "إنجاز" للعام الدراسي 2020/ 2021، وضمت الأسماء قائمتين، الأولى تشمل ال 50 الأوائل من الإماراتيين، بينما تشمل القائمة الثانية ال 50 الأوائل من المقيمين .

وأظهر الطلبة من خريجي الصف الثاني عشر أفضل أداء كلي في المواد الأساسية الأربعة التي يشملها اختبار الإمارات القياسي "إنجاز"، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، ووصل عدد الاختبارات فيها إلى 163,426 اختبارا خلال العام الدراسي 2020/2021.