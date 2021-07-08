8 خطوات لإتمام امتحان الإعادة للصف الـ 12

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثماني خطوات لإتمام امتحانات الإعادة المقررة على طلبة الصف الـ12، وتنطلق من الأحد المقبل 11 يوليو الجاري، حتى الخميس 15 من الشهر نفسه. ودعت المؤسسة المدارس الحكومية إلى الالتزام بالخطوات التي اعتمدتها، لضمان سير الامتحانات بشكل طبيعي، بما يصبّ في مصلحة العملية التعليمية والطالب. وتبدأ الخطوة الأولى بإجراء حصر سريع لأجهزة الحاسوب المتوافرة في كل مدرسة، والتأكد من تسليم الأجهزة للطلبة الذين لديهم امتحانات إعادة، مع تزويد المؤسسة بقائمة الطلبة الذين لم يتسلموا الأجهزة، حتى يتسنى لإدارة الأعمال الرقمية في المؤسسة تقديم الدعم اللازم لهم بشكل عاجل. أما الخطوة الثانية فتتعلق بترشيح المعلمين أو رواد التغيير، الذين سبق تدريبهم على آلية التعامل مع الاختبارات، ليقدموا الدعم اللازم للطلبة، وتوجيههم للتواصل مع اختصاصيي التعلم الذكي أو الدعم الفني.

والخطوة الثالثة التأكد من تسليم الجداول المعتمدة للطلبة، الذين لديهم امتحان إعادة في مادة دراسية أو أكثر من مواد المجموعة (A).

والخطوة الرابعة التأكد من إخطار الطلبة بمواد الإعادة، والخطوة الخامسة التأكيد على الطلبة بضرورة الالتزام بالمواعيد والأزمنة المحددة والمعتمدة في الجداول الامتحانية، والخطوة السادسة إعادة أجهزة الحاسوب للطلبة الذين لديهم امتحان إعادة «التعليم العام، التسامح»، والخطوة السابعة التأكيد على الطلبة بضرورة وجود المتصفح الآمن على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، (نسخة أجهزة الويندوز، والماك، والآيباد، والأندرويد)، والخطوة الثامنة إبلاغ الطلبة بقنوات التواصل خلال فترة الامتحانات، في حال مواجهة أي مشكلات تقنية، أو عدم الحصول على بطاقة أداء الامتحان، بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة والتسامح، للتعامل معهم من خلال فريق المتابعة المشكّل في اللجنة الامتحانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news