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    محمد بن زايد يهنئ المتفوقين دراسياً

    المصدر:
    • الإمارات اليوم - دبي
    التاريخ:

    قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تهانيه لأبنائه وبناته على تخرجهم وتفوقهم في مختلف المراحل الدراسية هذا العام.

    وقال سموه في تغريدة على تويتر: "أبارك لأبنائي وبناتي على تخرجهم وتفوقهم في مختلف المراحل الدراسية. أنتم مستقبل هذا الوطن ومصدر رفعته.. وأهنئ أسركم، الذين هم عون لكم في جميع التحديات. زرعتم حب الوطن والعطاء في أبناءكم وبناتكم لمواصلة مسيرة الخير والعطاء".

    وأضاف: "أوجه تحية شكر وتقدير إلى المعلمين الملهمين والإداريين المخلصين وجميع العاملين في قطاع التعليم لتفانيهم في إنجاح هذا العام الدراسي.. إخلاصكم وعملكم بروح الفريق أسهم في اجتياز سنة استثنائية".

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