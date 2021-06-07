انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف من 4-12 غداً

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق غدا امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر وذلك للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وتستمر الامتحانات حتى 17 يونيو الجاري ويؤديها طلبة الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر "عن بعد " .. فيما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر الامتحانات في المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد أعلنتا مؤخرا عن البروتوكول الوطني المنظم لاختبارات طلبة الصف الثاني عشر الذي يتضمن تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك بهدف ضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لطلبة المدارس والكوادر الإدارية والتعليمية وكوادر الخدمات المساندة.

ونظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي "تعليم" اختبارات تجريبية لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر خلال الفترة من 23 وحتى 27 مايو الماضي.

وأكدت المؤسسة أن هذه الاختبارات تسهم في ضمان جاهزية الطلبة للامتحانات النهائية والغلب على أية عوائق تقنية قد تطرأ.

وبينت أنه سيتم عقد امتحانات تعويضية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري للطلبة الذين لم يتمكنوا من تأدية الامتحانات لخلل تقني أو بسبب غياب مبرر.

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