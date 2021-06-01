«التربية» تلزم الطلبة المقبلين على أداء اختبار «إنجاز» بـ «PCR»

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

ألزمت وزارة التربية والتعليم الطلبة المقبلين على أداء اختبار الإمارات القياسي «إنجاز»، بضرورة إبراز نتيجة سلبية لفحص «PCR»، لا تتجاوز مدة صلاحيته 48 ساعة من موعد الاختبار.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أمس، أنه يتوجب على جميع الطلبة الحاصلين على اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19» وغير الحاصلين على اللقاح توفير نتيجة فحص سلبية، لأداء الاختبار إلكترونياً في مركز الاختبار، لمدة أقصاها 48 ساعة فقط من تاريخ أداء فحص مسحة الأنف، على أن يتم توفير النتيجة عبر تطبيق الحصن، وفي حال وجود نتيجة إيجابية يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين للفحص قبل أداء الاختبار.

وذكرت أن «إنجاز» هو مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات، كما أنها اختبارات قياسية تعد معياراً للقبول الجامعي الأول للجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، ومن فئاته طلبة الصف الـ12 وطلبة البعثات الخارجية والماجستير والدكتوراه.

ويشمل الاختبار مواد عدة منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحاسوب والأحياء، ويدار في مراكز اختبارات معتمدة من قبل الوزارة.

وحددت الوزارة ثلاث خطوات لتسجيل الطالب لأداء «إنجاز»، هي التواصل مع منسق المدرسة للتسجيل بالهوية الإماراتية، وتفعيل الحساب عن طريق رابط سيصل الطالب عبر بريده الإلكتروني المسجل، والتسجيل في الاختبارات المطلوبة من خلال بوابة اختبار الإمارات القياسي.

وحسب جدول مواعيد جلسات اختبار «إنجاز» التي نشرتها الوزارة على موقعها، فإن الجلسات المتبقية للعام الدراسي الجاري يومي الخامس من يونيو الجاري، و12 من الشهر نفسه.

ويستطيع الطالب تغيير موعد الاختبار عند الضرورة، مع مراعاة أن التسجيل للاختبار يغلق قبل الموعد المقرر للاختبار بــ12 يوماً، بعدها لن يتمكن الطالب من تغيير الموعد أو إلغاء التقدم للاختبار، بل يتوجب عليه التقدم لأداء الاختبار وفي حالة عدم حضور الطالب يسجل غياباً. يرجى مراجعة صفحة سياسات الاختبار.

• في حال وجود نتيجة إيجابية يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين للفحص قبل أداء الاختبار.

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