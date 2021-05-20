«الإمارات للتعليم» تعتمد جدول الاختبارات التدريبية للصفوف (4 - 12)

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول الاختبارات التدريبية للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، افتراضياً لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري (من الأحد إلى الخميس)، في عدد من المواد، لتلافي أي أخطاء تقنية قد تحدث لاحقاً.

وحددت زمن الإجابة في كل مادة بـ40 دقيقة.

وأوضح الجدول أن الاختبارات ستنطلق الأسبوع المقبل، حيث يؤدي طلبة الصف الرابع (المسار العام) الامتحان في مادتي العلوم يوم الاثنين، ثم اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء. ويؤدي طلبة الصف الخامس (المساران العام والنخبة) اختباراً في الرياضيات يوم الأحد، واللغة الإنجليزية الثلاثاء. ويمتحن طلبة الصف السادس (المساران العام والنخبة) في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية يوم الأربعاء. ويؤدي طلبة الصف السابع (المساران العام والنخبة) اختبار الرياضيات يوم الأحد، واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء. ويؤدي طلبة الصف الثامن (مسار النخبة) الاختبار في العلوم يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية يوم الأربعاء. كما يؤدي طلبة الصف التاسع (المسارات عام ومتقدم ونخبة وتطبيقي) اختباراً في الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء.

أما طلبة الصف العاشر (المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي)، فيؤدون اختباراً في الرياضيات يوم الاثنين. ويمتحن طلبة الصف الحادي عشر (المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد. ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر (المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) الاختبار في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء، ومادة اللغة الإنجليزية يوم الخميس.

وبيّن الجدول أن الاختبارات متاحة للطلبة من الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً، بهدف تدريبهم على بيئة الاختبارات والتحقق من تفعيل حساباتهم وكفاءة النظام.

وسوف يرسل قسم الإشعارات كلمات المرور إلى الطلبة يومياً بنظام LMS، للدخول إلى الاختبار من خلال الحساب الوزاري للطالب.

وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 للطلبة في الصفوف من 4 إلى 12 في 8 يونيو المقبل، وتستمر حتى 17 من الشهر ذاته، بعدما اتخذت المؤسسة كل الإجراءات الكفيلة بتأدية الطلبة للامتحانات، واضعة سلامتهم على رأس أولوياتها. وبحسب مؤسسة الإمارات للتعليم (تعليم)، أعفي طلبة الصفوف 1-3 من الامتحانات الختامية، ليكون تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني خلال الفصل الثالث في مواد المجموعة «أ».

• قسم الإشعارات يرسل كلمات المرور إلى الطلبة يومياً بنظام LMS.

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