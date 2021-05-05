«الإمارات للتعليم» تعتمد جداول امتحانات الصفوف من الرابع إلى الـ 12

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، وسوف ينطلق مارثون الامتحانات لمواد المجوعة (A) في الثامن من يونيو المقبل، وتُسلم المهام والمشاريع لمواد المجموعة (B) خلال الفترة من 30 مايو الجاري حتى الثالث من يونيو المقبل، موضحة أن طلبة الصف الثاني عشر سوف يؤدون امتحاناتهم إلكترونياً في المدارس، فيما سيؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر امتحاناتهم إلكترونياً «عن بعد».

جاء ذلك في دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري، الذي أصدرته المؤسسة، أخيراً، مشيرة إلى أن من الضروري قياس الأثر ونواتج التعلم لطلبة المدرسة الإماراتية باستخدام أفضل الوسائل والأساليب في إدارة وتنفيذ الامتحانات، وذلك في إطار دعم وتوفير جودة الحياة للطلبة للشعور بالرضا عن بيئتهم التعليمية لمواجهة أي تحديات أو تداعيات لجائحة «كوفيد -19»، ولتحقيق غايتنا لاستدامة التعليم في المدرسة الإماراتية بنسبة 100%، مهما كانت الظروف، باستخدام أفضل الطرق والوسائل التكنولوجية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية.

وأوضحت الجداول أن المدة الزمنية لامتحان كل مادة للصفوف كافة هي 90 دقيقة (ساعة ونصف الساعة)، وتبدأ فترة الامتحانات يومياً لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثامن في التاسعة صباحاً وتنتهي في العاشرة والنصف، وفيما تبدأ طلبة الصفوف من التاسع حتى العاشر بجميع مساراتها، امتحاناتهم يومية، في الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، أما طلبة الصف الثاني عشر فيبدأون في التاسعة صباحاً حتى العاشرة والنصف، وسوف يؤدي الطلبة امتحان مادة واحدة فقط يومياً، ويستهل طلبة الصفوف كافة امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية.

وأظهرت جداول امتحانات الصف الثاني عشر أن طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة يبدأون بمادة التربية الإسلامية تليها الدراسات الاجتماعية، ثم الكيمياء/الأحياء، ثم الرياضيات، ويأتي بعدها اللغة العربية، ثم اللغة الإنجليزية، ثم الفيزياء، ويختتم طلبة «العام» و«المتقدم» امتحاناتهم بمادة العلوم الصحية، ويختتم طلبة مسار النخبة بمادة الأحياء، أما طلبة المسار التطبيقي فيبدأون بمادة التربية الإسلامية ثم الدراسات الاجتماعية وتليها العلوم التطبيقية، ثم الرياضيات، وبعدها اللغة العربية ويختتمون امتحاناتهم باللغة الإنجليزية.

وفي تعميم أصدرته المؤسسة، ووزعته على إدارات المدارس، حددت إجراءات عدة لتنظيم عملية الامتحانات، منها أن امتحانات الصفوف من الرابع وحتى الثامن ستعقد إلكترونياً عن بعد «من المنزل»، وذلك لجميع مواد المجموعة (A) في الفترة من الثامن من يونيو حتى 15 من الشهر نفسه، والصفوف من التاسع حتى الحادي عشر ستعقد امتحاناتهم إلكترونياً عن بعد «من المنزل»، لجميع مواد المجموعة (A) في الفترة من الثامن من يونيو حتى 17 من الشهر نفسه، وامتحانات الصف الثاني عشر ستعقد إلكترونياً من خلال الحضور الواقعي للمدرسة، لمواد المجموعة (A) في الفترة من الثامن من يونيو حتى 17 من الشهر نفسه.

ومن الإجراءات، توزيع طلبة الصف الثاني عشر بمدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهج وزارة التربية والتعليم ومدارس التسامح على مدارس التعليم العام الحكومية، وسوف تحدد جداول التوزيع لاحقاً، وتوزيع الطلبة على القاعات الدراسية «الصفوف» بحيث لا تزيد القاعة عن 50% من طاقتها الاستيعابية، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة «مع الشاحن»، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار الآلة الحاسبة الخاصة بهم في المواد التي تستدعي استخدام الآلة الحاسبة.

وشددت المؤسسة في تعميمها على أهمية تنبيه الطلبة بضرورة عمل فحص «كوفيد - 19» والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في «دليل الإجراءات الاحترازية» على ألا تتعدى صلاحية الفحص سبعة أيام متتالية، إضافة إلى تنبيههم بضرورة الالتزام بالزي المدرسي عند حضورهم إلى المدرسة، وعلى إدارة المدرسة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل «الإجراءات الاحترازية» خلال فترة الامتحانات، وعلى إدارة المدرسة التأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة، وعلى إدارة المدرسة حصر الطلبة المتغيبين عن أداء الامتحان في المدرسة، وتحديد سبب الغياب مع ضرورة رفع كشف بأسماء الطلبة المتغيبين والذين تعرضوا لمشاكل تقنية خلال تأدية الامتحان على الرابط الموضح أدناه بعد الانتهاء من الامتحان مباشرةً، ويتم وضع ملاحظ على كل قاعة امتحانية، وستعقد لجان خاصة للطلبة «أصحاب الهمم» وفق الخطط التربوية الفردية والطلبة أصحاب الأمراض المزمنة وفق التقارير الطبية الحديثة.

وأكدت المؤسسة أن الامتحانات ستكون من مقرر الفصل الدراسي الثالث فقط، وسيتم إجراء الامتحانات إلكترونياً على منصة «Swift Assess»، مشددة على ضرورة التزام الطلبة بفتح الكاميرا أثناء تأدية الامتحانات عن بعد «من المنزل»، والالتزام بارتداء الزي المناسب أثناء تأدية الامتحانات عن بعد «من المنزل».

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