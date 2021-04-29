8 يونيو بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف 4-12

المصدر: أمين الجمال - دبي:

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، موعد بدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 للطلبة في الصفوف من الرابع إلى 12، في الثامن من يونيو المقبل وتتواصل لغاية 17 منه، وذلك بعد أن اتخذت المؤسسة الإجراءات كافة الكفيلة بتأدية الطلبة للامتحانات واضعة سلامتهم على رأس أولوياتها.

وقررت المؤسسة إجراء اختبارات تجريبية في الفترة ما بين 23-27 مايو المقبل للطلبة في الصفوف من 4-12، حرصاً منها على تأدية الطلبة للامتحانات دون عوائق، وللتأكد من جاهزية كل ما يتعلق بعملية تأدية الامتحانات وحل أية إشكاليات قد تسبب إرباكا للطلبة خلال تقديمهم للامتحانات في مواعيدها المقررة، ويشمل ذلك الجوانب التقنية المتعلقة بأداء الامتحانات إلكترونيا والإعداد النفسي للطلبة وتهيئتهم لأداء الامتحانات الفعلية.

وبخصوص الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث لفتت المؤسسة إلى أنه لا توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الثالث وسيتم تقييمهم وفقا لأدائهم في التقييم التكويني المنفذ من قبل المعلم خلال الفصل الدراسي الثالث وذلك في مواد المجموعة "أ" .

وأشارت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى أن المواد الدراسية المقررة في امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للطلبة من 4-12 ستكون في مقرر مواد الفصل الثالث فقط لافتة إلى أنها ستقوم بالإعلان في أقرب وقت عن كيفية تنفيذ وإجراء الاختبارات بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة بما يضمن سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي وبما يحقق أعلى معايير الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتبعة في المدارس الحكومية.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المدارس الحكومية في الدولة أن كافة الفرق العاملة في المؤسسة تعمل بكل طاقتها لتوفير كل ما يلزم الطلبة من دعم سواء فني أو تقني أو أكاديمي لضمان تأديتهم للامتحانات دون أية عوائق تذكر وفي حال حدوث أي خلل فني حال دون تقديم أي طالب للاختبار في حينه سيكون هناك امتحانات تعويضية في الفترة من 20 إلى 24 يونيو تستهدف الطلبة ممن لم يتمكنوا من تأدية الاختبار لأسباب تقنية أو بسبب غياب مبرر

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