مدارس خاصة تتيح التسجيل في رياض الأطفال برسوم 3000 درهم

المصدر: عمرو بيومي ■أبوظبي

أعلنت مدارس خاصة عن استمرار تسجيل الطلبة في صفوف رياض الأطفال للعام الدراسي الجاري بنظام التعليم عن بُعْد، برسوم تبدأ من 3000 درهم، فيما طرحت مدارس أخرى عروضاً على تسجيل الطلبة في العام الجاري، مع الحصول على خصم 25% على رسوم العام الدراسي المقبل.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» قيام مدارس خاصة في أبوظبي بنشر إعلانات على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل نصية إلى ذوي الطلبة تعلن من خلالها عن استمرار تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال، للعام الدراسي الجاري، برسوم تبدأ من 3000 درهم، مع طرح خصومات على رسوم الفصل الدراسي الأول من العام المقبل.

وأعلنت مدارس خاصة (منهاج أميركي وعربي وبريطاني)، فتح باب التسجيل في الروضة الثانية، مقابل رسوم الفصل الدراسي الثالث فقط، لضمان تسجيل الطالب بالصف الأول من العام الدراسي المقبل، وأشارت المدارس إلى أن أولوية التسجيل لأشقاء الطلبة المسجلين لديها، وأن العرض متاح لمدة أسبوع، أو لحين اكتمال المقاعد الشاغرة، كما أعلنت مدرسة خاصة (منهاج بريطاني) عن خصم 20% من رسوم الفصل الدراسي الثالث للطلبة المسجلين في نظام التعليم عن بُعْد، في حال تسديد الرسوم قبل الأول من أبريل المقبل، مع استمرار الخصم نفسه على الفصل الدراسي الأول من العام المقبل.

وعزا مسؤولون في مدارس خاصة: محمد رفيق، وفاروق عبدالناصر، وهالة سعيد، استمرار التسجيل في صفوف رياض الأطفال للعام الدراسي الجاري مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني، إلى وجود مقاعد شاغرة في معظم المدارس بهذه المرحلة التعليمية، نظراً لتخوف الكثيرين من تسجيل أطفالهم في ظل استمرار جائحة «كورونا»، والتعليم عن بُعْد، خصوصاً أن التعليم في رياض الأطفال اختياري، وليس إلزامياً.

وأكدوا أن معظم المدارس نسبة الإشغال لديها في صفوف رياض الأطفال أقل من 70%، نتيجة تخوف الأهالي من إرسال أطفالهم إلى المدارس في ظل جائحة «كوفيد-19»، كما أن الكثير منهم لا يعتقد أن الطفل في هذا العمر قادر على الاستيعاب من خلال التعليم عن بعد، لذلك فضلوا تأجيل تسجيلهم إلى حين بلوغهم سن الصف الأول، حيث يكون التعليم إلزامياً، بالإضافة إلى وجود شواغر في بقية الصفوف نتيجة انتقال الطلبة لمدارس أخرى، أو تحويلهم إلى مدارس حكومية.

رسوم المدارس الخاصة

كشفت إحصاءات رسمية أن متوسط الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المتميزة، يراوح في العام الواحد بين 31 ألفاً و129 درهماً، وحتى 81 ألفاً و452 درهماً، وأظهرت قائمة متوسط رسوم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، البالغ عددها 225 مدرسة، أن 58 مدرسة يقل متوسط رسومها الدراسية عن 10 آلاف درهم، فيما يراوح متوسط رسوم 54 مدرسة بين 10 آلاف وأقل من 20 ألف درهم، و47 مدرسة يراوح متوسط رسومها بين 20 ألف درهم وأقل من 30 ألف درهم، و31 مدرسة متوسط رسومها بين 30 و40 ألف درهم، فيما يزيد متوسط رسوم 35 مدرسة خاصة على 40 ألف درهم.

- مسؤولو مدارس عزوا استمرار التسجيل في رياض الأطفال إلى وجود مقاعد شاغرة.

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