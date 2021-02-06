طالبتان تطوّران آلة كي ذكية للحفاظ على الملابس

المصدر: إعداد : أمين الجمال

طوّرت طالبتان في مدرسة ثانوية العلوم التطبيقية بفلج المعلا في إمارة أم القيوين، آلة كي ملابس، لتصبح آلة ذكية، تضبط درجة حرارة الكي ذاتياً، للحفاظ على الأثواب من التلف أو الاحتراق.

وقال المعلم في المدرسة، المهندس بهاء صالح، إنه تولى الإشراف على المشروع بالتعاون مع المهندس السيد مصطفى، موضحاً أن «الملابس والأنسجة تتعرض بشكل عام للتلف أثناء عملية الكي، وذلك بسبب الضبط الخطأ لعداد الحرارة بآلة الكي، ما يسبب خسائر مادية وإحراجاً لمستخدمي هذه الآلة».

وأضاف أن «الطالبتين فاطمة راشد، وبخيتة عبدالله، من طالبات الصف الثاني عشر، تمكنتا من إيجاد حل لهذه المشكلة عن طريق تطوير وبناء نظام ذكي لضبط حرارة آلة الكي ذاتياً».

وأشار إلى أن النظام الذكي يتمكن من التعرف الى نوع نسيج الملابس المستهدف كيِّها، سواء كانت قطنية أو حريراً أو غير ذلك، ومن ثم تحدد الآلة ذاتياً درجة الحرارة المناسبة للكي، من خلال معالج دقيق متصل بآلة الكي.

وذكر صالح أن المستخدم يوجه المؤشر المثبت في آلة الكي إلى العلامة «التيكت» المثبتة بالثوب، والتي تشمل نوع الملبس والحرارة المطلوبة للكي، وبذلك يتمكن المستشعر من قراءة نوع المادة المصنوع منها الملبس، وضبط درجة الحرارة المناسبة تلقائياً.

ولفت إلى أن الآلة تتميز بسهولة الاستخدام، وتدنّي سعرها الذي لا يزيد على 200 درهم، إضافة إلى سهولة صيانتها، كما أنها تعمل بطاقة ذاتية، لأنها مزودة بمصدر طاقة مستمر، ومستشعر، ومعالج «أردوينو».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news