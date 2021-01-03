مدارس خاصة تلزم ذوي الطلبة بتوقيع تعهد للوقاية من «كورونا»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ألزمت إدارات مدارس خاصة ذوي طلبتها بالتوقيع على تعهد يتضمن خمسة إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» بين الطلبة، بعد عودة الدوام المدرسي، اليوم، إيذاناً بانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وشملت الإجراءات الطلبة الذين اختاروا أنظمة «التعليم المباشر» و«التعليم عن بُعد» و«التعليم الهجين».

وطالبت الإدارات المدرسية في رسالتها ذوي الطلبة بالتوقيع على تعهد يلزمهم بعدم إحضار أبنائهم إلى المدرسة، في حال إصابتهم المؤكدة بفيروس «كورونا»، أو في حال ظهور أعراض مرضية عليهم، أو إذا كانوا مخالطين لمصابين بـ«كوفيد-19»، حتى إن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، إلا بعد إتمام فترة الحجر الصحي، مع ضرورة إبلاغها بمرض الطلبة وإرسال النتيجة الإيجابية إلى مشرف القسم.

كما طالبتهم بتوقيع تعهد يلزمهم باستلام أبنائهم من المدرسة في حال إصابتهم بالمرض، أو مخالطتهم شخصاً مشتبهاً في إصابته بالفيروس في المدرسة، وعزت إدارات مدارس هذا الإجراء إلى حرصها على سلامة الطلبة والكادر التعليمي، والعمل مع أجهزة الدولة المختلفة من أجل الحد من انتشار الفيروس.

ويعود الطلبة إلى المقاعد الدراسية، اليوم، بعد 22 يوماً من نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقالت نائب مدير مدرسة الشارقة الدولية الخاصة في أم القيوين، منى سرحال، إن المدرسة دعت ذوي الطلبة إلى توقيع تعهد يلزمهم بالحضور لاستلام أبنائهم من المدرسة في حال ظهرت أعراض مرضية عليهم، وعدم التأخر والانتظار إلى حين انتهاء الدوام المدرسي، وأضافت أن المدرسة وضعت خطة صحية لمراقبة الطلبة المصابين بالفيروس، في حال ظهور الأعراض الصحية عليهم (السعال، أو العطس، أو الحرارة)ـ، تتضمن وضعهم في غرفة العزل، وتسليمهم لذويهم، ثم تحويلهم إلى نظام التعليم عن بُعد إلى حين تماثلهم للشفاء.

وأكدت أن ذوي الطلبة متعاونون مع إدارة المدرسة، وقد تفهموا أن الهدف من توقيع التعهد هو الحفاظ على سلامة أبنائهم، والطلبة الآخرين، والكوادر التعليمية في المدرسة.

ورفضت مديرة مدرسة خاصة، طلبت عدم نشر اسمها، استقبال أي طالب لم يوقع ذووه على تعهد الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»، «لأن ذلك ينطوي على استهانة بسلامة الطالب وزملائه في الفصل الدراسي».

وأفاد مشرف بمدرسة خاصة في رأس الخيمة، علي الوسلاتي، بأن الإجراءات المشددة جاءت بعد العودة من عطلة الفصل الدراسي الأول الطويلة، لافتاً إلى احتمال أن يكون بعضهم سافر خارج الدولة خلال الأسابيع الماضية، وأضاف أن المدرسة لم تطلب إجراء مسحة طبية لـ«كوفيد-19»، واكتفت بالتعهد لتخفيف الأعباء عن ذوي طلبتها، لافتاً إلى أن الالتزام ببنود التعهد كافٍ، بل قد يسهم في انتقال بعض الطلبة إلى نظامَي التعليم «المباشر» و«الهجين».

التعهد

■ عدم إحضار الطلبة إلى المدرسة في حال إصابتهم المؤكدة بفيروس «كورونا».

■ عدم إحضار الطلبة في حال ظهور أعراض مرضية عليهم.

■ عدم إحضار الطلبة إذا كانوا مخالطين لمصابين بـ«كوفيد-19».

■ إتمام فترة الحجر الصحي.

■ إبلاغ الإدارة المدرسية بمرض الطلبة.

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