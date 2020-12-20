23 ألف طالب ينهون اختبارات الفصل الأول داخل «التقنية العليا»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت كليات التقنية العليا عن نجاحها في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 23 ألف طالب وطالبة، داخل مبانيها على مستوى فروعها الـ16 بمختلف إمارات الدولة، وسط إجراءات احترازية، ووفق آلية تعزز صحة وسلامة الطلبة.

وأوضحت أن الامتحانات شهدت نسبة حضور تجاوزت الـ95%، فيما تم استثناء بعض الطلاب من أداء الامتحانات داخل حرم الكليات، لظروفهم الصحية، مشيرة إلى أن هذه الحالات لا تتعدى الـ 200، وتم منحهم خيارات بديلة، منها أداء الامتحانات في يناير المقبل، أو توفير لجنة خاصة لهم في منازلهم، ضماناً لسلامتهم.

وأكدت الكليات تقسيم الامتحانات على أربع فترات بحيث تكون نسبة الحضور في الفترة الواحدة نحو 25% من إجمالي الطلبة، وتحديد فترة بين كل امتحان وآخر تسمح بالخروج الآمن للطلبة ودخول سلس للمجموعة الطلابية التالية، مع تنفيذ إجراءات تعقيم قبل وبعد كل امتحان، وتوفير أجهزة كمبيوتر احتياطية ومعقمة للطلبة في حال حاجتهم لأي جهاز إضافي.

وأكد مدير الكليات، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن التعليم في كليات التقنية العليا، القائم على التعليم التطبيقي والمهاري الاحترافي، مشيرا إلى أنه يتطلب في جزء كبير منه وجود الطالب في الحرم الجامعي للدراسة والممارسة العملية.

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