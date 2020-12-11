دبي بقائمة الـ 10 الأولى عالمياً بمهارات طلبتها في «TIMSS»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حلّت إمارة دبي ضمن قائمة المراكز الـ10 الأولى عالمياً في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS)، التي عُقدت خلال عام 2019، وتم الكشف عنها دولياً، الثلاثاء الماضي، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل التقدير العالمي لجهود حكومة دبي في مجال التعليم والبحث العلمي والتطوير والإبداع.

ووفقاً لنتائج الدراسة الدولية التي تنعقد كل أربع سنوات، وشاركت فيها دبي للمرة الرابعة على التوالي، بمشاركة أكثر من 580 ألف طالب وطالبة عالمياً ينتمون إلى 72 دولة ومدينة عالمية، فقد أحرزت المدارس الخاصة في دبي المركز الثامن عالمياً في مادة العلوم للصف الرابع، بمعدل بلغ 550 نقطة، والمركز الخامس عالمياً في مادة العلوم للصف الثامن بمعدل بلغ 566 نقطة، ما يفوق إلى حد كبير المعدل العالمي، والذي حددته الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، وهي الجهة التي تتولى تنفيذ التقييم الدولي بـ500 نقطة، لتتخطى مدارس دبي بذلك مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، والمحددة بالمركز الخامس عشر عالمياً. حيث أطلقت دبي العديد من الاستراتيجيات لتحقيق طموحها بالاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا، وتسعى باستمرار إلى تحقيق نقلة علمية متقدمة، ورسم واقع معرفي جديد يرسخ مكانة الإمارة محلياً وعالمياً.

ولم يختلف أداء طلبة مدارس دبي في مادة الرياضيات، إذ تؤكد نتائج الدراسة الدولية إحراز المدارس الخاصة في دبي المركز العاشر عالمياً للصف الرابع بمعدل بلغ 550 نقطة، والمركز السابع عالمياً للصف الثامن بمعدل بلغ 553 نقطة.

وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله الكرم: «قدمت دراسة (TIMSS) منذ المشاركة الأولى لدبي في عام 2007 معلومات موثوقة وشاملة ترصد واقع النظام التعليمي ومعدلات التقدم في أداء الطلبة كل أربع سنوات، بالإضافة إلى دورها في اتخاذ قرارات مدروسة للارتقاء بأداء طلبتنا وتمكينهم من مهارات المستقبل، بما يواكب الرؤية الثاقبة للقيادة».

وأضاف: «أظهرت نتائج TIMSS 2019 أنه عندما يجمعنا هدف مشترك، فإننا نصبح قادرين كمجتمع تعليمي على تحويل التحديات إلى فرص جديدة، والارتقاء بجودة التعليم الذي يحصل عليه طلبتنا في كل مدرسة خاصة بدبي، وفي مختلف المناهج التعليمية المطبقة».

وأشار الكرم إلى أن التقدم اللافت الذي حققه طلبتنا في دراسة «TIMSS» منذ المشاركة الأولى لدبي في عام 2007، يعكس التزام المجتمع التعليمي بتحقيق هدف مشترك، وهو ضمان حصول جميع طلبتنا على جودة تعليم تضاهي ما يحصل عليه أقرانهم عالمياً.

وأشاد بالجهود المستمرة التي بذلتها القيادات المدرسية والمعلمون وأولياء الأمور وأبناؤنا الطلبة والطالبات على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن مساهماتهم الإيجابية في بناء منصات مشتركة للتعاون مع أقرانهم في المدارس الأخرى محلياً وعالمياً، وتشارك التجارب الناجحة بين مدارسنا.

وأعرب عن امتنانه لكل مدير مدرسة ومعلم وطالب وولي أمر في دبي، مؤكداً أن نجاح طلبة دبي في تجاوز مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في التقييم الدولي «TIMSS»، لا يعد مؤشراً الى جودة النتائج الأكاديمية لطلبتنا فحسب، وإنما يعكس في الوقت ذاته مدى التفاني والالتزام والمحبة من مديري المدارس ومعلمي دبي لطلابهم ومدارسهم ومدينتهم، منوهاً بمواصلة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي العمل مع الشركاء كافة لتعزيز تنافسية طلبة دبي إقليمياً ودولياً، والارتقاء بجودة التعليم تحقيقاً لرؤية القيادة، وبما يواكب الأهداف المستقبلية لحكومة دبي.

نتائج متقدمة للمدارس الخاصة في دبي

حقّقت المدارس الخاصة في دبي تقدّماً لافتاً في أداء طلبتها بالتقييم الدولي منذ المشاركة الأولى لدبي في عام 2007، حيث بلغ 98 نقطة في مادة الرياضيات للصف الرابع، و70 نقطة في المادة ذاتها للصف الثامن، و79 نقطة في مادة العلوم للصف الرابع، و60 نقطة في المادة ذاتها للصف الثامن.

وتشير نتائج الدراسة الدولية إلى أن ما يقارب 75% من الطلبة حقّقوا أداءً أعلى من المعدل العالمي في مادة الرياضيات للصف الرابع. فيما أحرز ما يقارب 74% من طلبة الصف الثامن أداءً أعلى من المعدل العالمي في المادة ذاتها.

وفي مادة العلوم، فقد حقّق أكثر من 75% أيضاً من طلبة الصف الرابع أداءً أعلى من المعدل العالمي، فيما أحرز ما يقارب 78% من طلبة الصف الثامن أداءً أعلى من المعدل العالمي في المادة ذاتها.

وبحسب نتائج دراسة «TIMSS»، فقد حقق طلبة المنهاج التعليمي الهندي، والبريطاني، والبكالوريا الدولية في دبي، معدلات تفوق المعدل العالمي إلى حد كبير، إذ رصدت النتائج إحراز الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في المنهاج الهندي بدبي معدلاً يفوق أقرانهم في المناهج التعليمية الأخرى بشكل عام، فيما أحرز طلبة الصف الرابع بالمنهاج البريطاني في مادة الرياضيات معدلات تفوق أقرانهم في دبي. وكانت دبي قد سجلت المشاركة الأولى في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم ضمن فئة مقارنة الأداء في عام 2007.

مدخلات دورية

تعتمد هيئة المعرفة والتنمية البشرية نتائج التقييمات الدولية منذ المشاركة الأولى لدبي في تقييم «TIMSS»، باعتبارها أحد المدخلات الدورية لرصد واقع النظام التعليمي في قطاع التعليم بالإمارة، تزامناً مع تركيز عمليات الرقابة المدرسية، على تقييم أداء الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات، وتوفير الدعم للمدارس لتحقيق الأهداف المتوقعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news