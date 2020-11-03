"الطوارئ والأزمات" في أبوظبي: المدارس الخاصة تبدأ استقبال طلابها في يناير 2021

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، استقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة في أبوظبي، ابتداءً من يناير 2021 وبالتزامن مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي.

كما ستقوم دائرة التعليم والمعرفة بالتنسيق مع جميع المدارس الخاصة ودعمها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري.

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