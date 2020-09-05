طالب مواطن يبتكر تطبيقاً ذكياً لتقديم الإسعافات الأولية

المصدر: إعداد : أمين الجمال

فاز الطالب المواطن عبدالله خليل سحاكوه بالمركز الأول في مسابقة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم خلال شهر فبراير الماضي، وذلك عن «تطبيق ذكي» لإجراء الإسعافات الأولية.

وقال الطالب سحاكوه، الذي يدرس في الصف الخامس بمدرسة الحصن للتعليم الأساسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن التطبيق يستطيع إجراء الإسعافات الأولية بسهولة من دون الحاجة إلى دراية مسبقة بطريقة تنفيذ هذه الإسعافات، ما يسهم في إنقاذ حياة المصابين بشكل كبير.

وأشار إلى أنه أطلق على التطبيق اسم (Health Emergency Line Program)، مؤكداً أنه يستطيع المساعدة في تسهيل حصول أي شخص مصاب على الإسعافات الأولية اللازمة، موضحاً أن التطبيق يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي (VR).

وأضاف سحاكوه، أنه عند فتح التطبيق يظهر على شاشة الهاتف خياران أمام المستخدم، هما معلومات عن التطبيق وأرقام الطوارئ، وتقنية الفيديو، وعند الضغط على الخيار الأخير ستظهر كاميرا، وعند تسليطها على الجزء المصاب في الشخص، ستظهر معلومات طبية حول الطريقة الصحيحة لإجراء إسعاف للإصابة الموجودة.

ولفت سحاكوه إلى أنه تلقى دعماً كبيراً من والدته ومعلمته في تنفيذ هذا التطبيق الذي استغرق إنجازه نحو ثلاثة أشهر، مضيفاً أنه ابتكر هذا التطبيق من أجل اختصار الوقت والجهد الذي يحتاج إليهما المصاب حتى يصل إلى المستشفى.

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