«المعرفة» تسمح للطلبة المتواجدين خارج الدولة بالدراسة عن بعد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد رئيس مجلس المديرين، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبد الله الكرم أن الطلبة الذين لديهم إقامات سارية، وموجودون حالياً خارج الإمارات، بإمكانهم إكمال دراستهم في مدارس دبي "عن بعد" إلى حين عودتهم إلى الدولة.

وكان الدكتور الكرم يجيب على سؤال حول الموضوع طُرح من خلال مبادرة Ask DXB Official التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأكد الدكتور الكرم أن توفير نظام "التعلم عن بعد" في دبي يعتبر خياراً متاحاً لحل مشكلة تواجد بعض الطلبة مع ذويهم خارج الدولة، ولم تسمح لهم ظروفهم بالعودة بعد.

السؤال السابع: هل يمكن للطالب مواصلة التعلم من خارج الدولة إذا كان مسجلاً في مدرسة في #دبي واختار نموذج التعلم عن بعد؟#AskDXBOfficial @KHDA pic.twitter.com/sHIZuaUYN0 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 27, 2020

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