توعية 120 من ممثلي المدارس ومُشغلي النقل لحماية الطلبة من «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشة توعية عبر تقنية الاتصال المرئي، حضرها 120 من ممثلي المدارس ومشغلي حافلات النقل المدرسي في دبي، وركزت الورشة على الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال نقل الطلبة، مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

واكتسبت الورشة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن عدد طلبة المدارس الخاصة المستخدمين لحافلات النقل المدرسي بلغ أكثر من 153 ألف طالب، ووصل عدد طلبة المدارس الحكومية إلى أكثر من 21 ألفاً و704 طلاب، فيما بلغ عدد الحافلات المدرسية 6732 حافلة في إمارة دبي.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة، عادل شاكري، إن المؤسسة بوصفها المشرفة على نشاط قطاع النقل المدرسي في دبي، تحرص على بذل أقصى جهودها لضمان سلامة الطلبة خلال التنقل المدرسي، في إطار توجيهات قيادتنا باتباع الإجراءات الاحترازية الشاملة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» في مختلف القطاعات، خصوصاً قطاع النقل المدرسي، وإنه انطلاقاً من هذا التوجه تم تنظيم ورشة توعية عبر الاتصال عن بُعد لمُشغلي حافلات النقل المدرسي.

وأضاف أن الورشة تناولت عدداً من الإرشادات والتعليمات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلبة، منها تخفيض سعة الحافلات بمعدل 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، وأن يشتمل التقديم على خدمة تشغيل حافلة مدرسية على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة، مثل الفحص اليومي لدرجات الحرارة والأعراض لجميع الموظفين ذوي الصلة بعملية النقل المدرسي.

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