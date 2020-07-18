المصدر: إعداد : أمين الجمال

تعتزم وزارة التربية والتعليم إطلاق برنامج تأهيل الخريجين الجامعيين الجدد للانضمام إلى مجال التدريس في المدارس الحكومية الإماراتية العام الدراسي المقبل، وذلك ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب والتنمية المهنية التابعة للوزارة، التي تولت تدريب نحو 2200 من العاملين في الميدان. والتدريب يشتمل على الاستراتيجيات التربوية الأساسية إلى جانب التدريب التخصصي في مجال المتُدرب، وتوسع البرنامج أخيراً ليشمل جميع معلمي المواد الأخرى التي يتم تدريسها في قسم تعليم المواد التي تدرس باللغة الإنجليزية (EMI).

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