4 طالبات يبتكرن جهازاً لتلبية احتياجات المرضى

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكرت أربع طالبات، بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية الثانوية في فلج المعلا، بإمارة أم القيوين، جهازاً للتواصل بين المرضى والممرضين، يمكن عشرات المرضى من طلب احتياجاتهم في آنٍ واحد، ويستطيع الممرضون تحديد المريض صاحب الحاجة الطارئة، فيبدأون بالاستجابة إليه أولاً، وأطلقت الطالبات على الجهاز اسم «معاون الممرضين».

وقال مدرس التكنولوجيا التطبيقية الكهربائية في المدرسة، مشرف مشروع الطالبات، المهندس بهاء الدين الشيخ صالح، لـ«الإمارات اليوم»، إن الطالبات: شهد ناصر، وشيخة جاسم، وعلياء عبدالله، والمها سعيد، لاحظن أنه في معظم المستشفيات تخصص ممرضة أو ممرض لرعاية ثمانية مرضى، وبعض المستشفيات يزيد فيها المرضى على هذا العدد، خصوصاً خلال الفترة التي يشهد فيها العالم جائحة «كورونا». وتابع أن لكل مريض زراً يضغط عليه ليستدعي الممرضة إذا احتاج شيئاً، وأحياناً يطلب أكثر من مريض الممرضة في الوقت ذاته، ومن ثم لا تتمكن من تحديد أيّ منهم يحتاج إلى الرعاية العاجلة، ومن هنا فكرت الطالبات الأربع في ابتكار جهاز يحدد للممرضين في مكان وجودهم طلبات المرضى، ليسهل تلبية الطلبات حسب أولويتها.

وشرح طريقة عمل الجهاز، بأن لدى المريض مجموعة من الخيارات على هاتفه المحمول، منها طلب الماء للشرب أو الأدوية أو الذهاب إلى الحمام أو غيرها، ويستطيع من خلال هاتفه الاتصال برقم مخصص بكل ممرضة، ثم يظهر في جهاز لدى الممرض اسم المريض وبياناته والحاجة التي يطلبها، موضحاً أن النموذج الذي أنجزته الطالبات يتضمن أربع طلبات فقط، ويمكن زيادتها إلى عشرات الطلبات، لافتاً إلى أن الجهاز آمن تماماً، لأنه لا يحتاج إلى أسلاك كهربائية، لكنه يحتاج إلى مصدر طاقة (شحن).

ويتكون الجهاز من دائرة إلكترونية تتصل بالهاتف المتحرك لدى المريض، لتحويل الأوامر الصوتية إلى إشارات كهربائية على بوابات إلكترونية، لتفعيل الإضاءة الموجودة على جهاز الاستقبال في مكان وجود الممرضات، لتحديد احتياجات المرضى.

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