13 مدرسة في أبوظبي تقدم منهاج أميركي مجاناً.. والتسجيل مفتوح

المصدر: عمرو بيومي ـ أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن فتح باب تسجيل الدفعة الثانية من الطلبة في 13 مدرسة ممولة حكومياً تديرها شركات خاصة، لتدريس المنهاج الأميركي للطلبة بالمجان "مدارس الشراكات"، مشيرة إلى أن الدائرة تتحمل التكلفة التشغيلية وتوفيرها للمشغلين المعنيين لإدارة وتشغيل هذا النوع من المدارس لتوفير خيارات تعليمية جديدة ومختلف في الإمارة، عبر تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.



وحددت الدائرة أربع فئات للطلبة المؤهلين للتسجيل في مدارس الشراكات التعليمية، تشمل الطلبة المواطنين، وأبناء المواطنات، وأصحاب المراسيم الصادرة عن صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه للحصول على جنسية الدولة، بالإضافة إلى الطلبة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (للتسجيل في الصف الأول فما فوق).



وأوضحت الدائرة أن تسجيل الطالب يتطلب استيفاء خمسة شروط تتضمن السكن في النطاق الجغرافي للمدرسة المعتمد من قبل دائرة التعليم والمعرفة، وأن يكون الطالب أتم السن المقرر للقبول، والتقدم للتسجيل في المواعيد المحددة، وتقديم مستندات التسجيل، بالإضافة إلى استيفاء أية اشتراطات أخرى صادرة من قبل دائرة التعليم والمعرفة، مشيرة إلى أن التسجيل متاح من روضة أولى وحتى الصف الخامس طبقاً لسن القبول المعتمد لكل صف دراسي.

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