«التربية» تعلن جدول الاختبارات القصيرة للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر وتؤجل اختبار الـ12

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن جداول تطبيق الاختبار المركزيّ للصّفوف من الرابع إلى الـ11 لمدارس التّعليم العام «الحكوميّة» والمدارس «الخاصّة» التي تطبّق منهاج الوزارة خلال الفترة من7 يونيو حتى 11 يونيو، للفصل الدراسي الثالث 2020/2019.

فيما قررت الوزارة تأجيل الاختبارات المركزية للصّف الثّاني عشر، بمساريه العام والمتقدم، والتي كانت مقررة خلال الفترة من 7 يونيو حتى 11 يونيو، وذلك حرصاً منها على مصلحة الطلبة، نظرًا لتزامنها مع اختبار الإمارات القياسي ( EmSAT ).

كما قررت الوزارة تأجيل اختبار الرياضيات للصف الـ11 ضمن مسار النخبة، والذي كان من المقرر أداؤه في11 يونيو إلى موعد يحدد لاحقاً، وذلك لتهيئة طلبة النخبة لامتحان AP Calculus، ومنحهم مزيداً من الوقت لاستكمال خطة الدّروس خلال هذه الفترة.

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