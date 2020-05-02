«التربية» تحدّد اختبارات نهاية العام للصف الـ 12 من 14 إلى 25 يونيو

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أفاد دليل سياسة تقييم التعلم الذكي للفصل الدراسي الثالث، الصادر عن وزارة التربية والتعليم، بأن الاختبارات النهائية للفصل وللعام الدراسي الجاري، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، ستكون خلال الفترة من 14 إلى 25 من يونيو المقبل للصف 12، فيما ينتهي دوام المعلمين والإداريين بالمدارس في التاسع من يوليو المقبل.

واعتمدت الوزارة جدول الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث لطلبة المدارس الحكومية، والمقررة من قبل فريق التقييم، وتبدأ بعد غدٍ.

وأوضحت أن الاختبارات المركزية بمثابة اختبارات قصيرة، بديلة عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، أما بالنسبة للصف الثاني عشر فستطبق للطلبة اختبارات قصيرة مركزية، إضافة إلى امتحان نهاية العام، وستكون موحدة مركزياً.

وستعمل الوزارة على تنفيذ اختبارات مركزية، تحسباً لأي طارئ، وذلك في حال واجه الطلبة صعوبات معينة لم تمكنهم من حضور الاختبار الأساسي.

وحدد الدليل الذي اعتمدته الوزارة، أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، البرنامج الزمني للتعليم والتقييم خلال الفصل الدراسي الثالث حسب الأسابيع، إذ إن الفترة الزمنية لهذا الفصل 14 أسبوعاً، بدأت في الخامس من أبريل الماضي، وتستمر حتى التاسع من يوليو المقبل، وهو آخر يوم لدوام المعلمين والإداريين في المدارس.

وأوضح البرنامج الزمني أن الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث خُصص لتهيئة الطلبة وتعريفهم بالمنصات التعليمية للتعلم الذكي، مع بدء عمليات التدريس، وفي الأسبوع الثامن (في الفترة بين 24 و28 مايو الجاري)، تُستكمل عمليات التعليم في الأيام التي لا تقع في الإجازة، من دون تنفيذ تقييمات تكوينية أو ختامية.

ولفت الدليل إلى أن الثاني من يوليو هو موعد انتهاء دوام الطلبة، ثم تبدأ الفصول الصيفية الذكية من الأسبوع 14 حتى الأسبوع 18 (في الفترة من الخامس من يوليو إلى السادس من أغسطس)، ولمدة شهر.

وذكر الدليل ستة ضوابط لتطبيق سياسة التقييم، هي درجة (وزن) الفصل الدراسي الثالث من العام كاملاً، 35% للصفوف من الأول إلى الرابع، و45% للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، إضافة إلى أن درجة الطالب نهاية العام الدراسي الجاري ستكون من محصلة أوزان (درجات) الفصول الثلاثة.

وتضم الضوابط كذلك أن الطلبة غير المجتازين لأي مادة دراسية في نهاية العام الدراسي الجاري في الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، يمكنهم الالتحاق بالفصول الذكية، خلال الفترة بين الخامس من يوليو والسادس من أغسطس، لاستكمال المادة الدراسية التي لم يجتازوها، وتقييماتها.

ومن ضوابط تطبيق سياسة التقييم، أن يحصل الطالبة في نهاية العام الدراسي على تقرير إلكتروني بنتيجة نهاية العام عبر بوابة الطالب في نظام المنهل، وتفعل مع أي مادة دراسية لم ترصد فيها أي درجة للطالب خلال الفصول الدراسية الثلاثة (لأي سبب) خاصية «غير مكتمل»، على أن يلتحق الطالب بالفصول الصيفية الذكية لاستكمال المادة الدراسية وتقييماتها، وأخيراً يُسمح للطالب في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر تحسين معدله بنسبة 10% في مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات، من خلال الالتحاق بعمليات التعليم والتقييم في الفصول الصيفية الذكية.

تقييم أعمال الطلبة

أصدرت وزارة التربية والتعليم دليلاً لكل مادة دراسية، يوضح طرق وآلية التقييم عن بعد، سواء للاختبارات القصيرة أو النهائية، إضافة إلى قياس تفاعل الطلبة خلال حصص التعلم عن بعد، وتطبيقهم للأنشطة المصاحبة.

وشدد دليل سياسة التقييم على ضرورة أن تكون التقييمات مرتبطة بنواتج التعلم المراد قياسها، وتوفر معايير محددة ووصفية لتقييم أعمال الطلبة ومشاركاتهم، ومرتبطة بسياسة التقييم، ومتسلسلة ومتنوعة ومناسبة لأعمال الطلبة التي يجري تقييمها، وتوفر فرصاً متعددة للطلبة لقياس التقييم في العملية التعليمية الخاصة بهم، أما نظام (Swift Assess) فإنه يعد من الأنظمة المعتمدة في الوزارة لتطبيق الاختبارات الإلكترونية، وينفذ من خلال هذا النظام كل أنواع الاختبارات التي تلبي حاجة الميدان التربوي في التقييمات عن بعد.

وأشار الدليل إلى إعفاء الطلبة أصحاب الهمم من التقييم الختامي، وتفعيل الخطط التربوية الفردية المعتمدة مركزياً، وأظهر الدليل أن هناك مصدرين لدعم تقييم التعلم عن بعد، هما بوابة التعلم الذكي LMS، ونظام Swift Assess.

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